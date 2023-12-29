Залп до 20 "Калібрів": Росія вивела у Чорне море ракетоносії, — ВМС (інфографіка)

За словами речника командування Дмитра Плетенчука, через вимушену передислокацію ЧФ РФ обслуговування військових кораблів та їх логістика порушені. Тому російські окупанти не наносять ракетні удари з акваторії Чорного моря.

Вранці 29 грудня російські окупанти вивели на бойове чергування у Чорне море 8 кораблів, з яких три ракетоносії. Про це повідомляє командування Військово-Морських сил України.

В інформації уточнюється, що ці ракетоносії можуть бути споряджені ракетами загальним залпом до 20 "Калібрів".

Натомість в Азовському морі перебуває один російський корабель, а у Середземному морі — три, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 16 ракет.

Фото: ВМС ВСУ

Прохід Керченською протокою

За останню добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшло 12 суден, з них три рухалися з протоки Босфор. Водночас у зворотньому напрямку, до Чорного моря, пройшли 32 судна, з них 8 — у напрямку протоки Босфор.

Раніше представник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, чому російські окупанти не атакують Україну ракетами з моря. Він зазначив, що через вимушену передислокацію кораблів Чорноморського флоту РФ із тимчасово окупованого Криму до Новоросійська обслуговування військових кораблів та їх логістика порушені.

Зазначимо, що, згідно з даними супутникових знімків, 17 грудня практично весь флот окупантів залишив Севастополь і перебазувався до Новоросійська. Там же перебували чотири підводні човни проєкту 636 "Варшавянка" та проєкту 877 "Палтус".