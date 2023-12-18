РФ вивела з Криму ракетоносії Чорноморського флоту: куди передислоковує

На супутникових знімках зафіксовано, що 10 носіїв крилатих ракет знаходяться в порту Новоросійська.

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На фоні українських ракетних атак та ударів дронами, Росія вирішила переховати свої великі кораблі Чорноморського флоту у Новоросійськ. Відповідні супутникові знімки опублікував у своєму X (Twitter) аналітик MT Anderson.

Повідомляється, що до нового порту Чорноморський флот РФ перекинув 10 носіїв крилатих ракет, а саме:

2 фрегати "Адмирал Григорович";

3 кораблі проєкту 21631 "Буян-М";

4 підводні човни "Варшав'янка";

1 ракетоносій проєкту 22800 "Каракурт".

Фото: Twitter / MT Anderson Фото: Twitter / MT Anderson Фото: Twitter / MT Anderson

Окрім того, окупанти перекинули до порту Новоросійська три патрульні кораблі типу "Василий Быков", три десантні кораблі проєкту 775, корабель проєкту "Иван Грен", три тральники проєкту 226-М "Аквамарин".

Чорноморський флот РФ

4 грудня у Військово-морських силах ЗСУ розповіли, що Росія менше обстрілює Україну калібрів, а однієї з причин цьому є перебазування ракетоносіїв до Новоросійська. Також повідомлялося, що окупанти розглядають можливість розміщення своїх кораблів в Абхазії.

Іноземні ЗМІ повідомляли, що Росія імовірно створює нову базу ВМС. Зокрема, посилаючись на дані з супутникових знімків журналісти пишуть, що у порту Очамчире в Абхазії проводяться днопоглиблювальні та будівельні роботи.

Тим часом аналітики американського Інституту війни кажуть, що таким чином Росія намагається заховати свої кораблі від українських атак ракетами та безпілотниками. Власне, деякі свої потужності РФ вже перемістила до східного узбережжя.

Нагадаємо, українська армія має у своєму розпорядженні десятки морських дронів Magura V5. За словами командира підрозділу морських дронів, вони можуть потопити весь Чорноморський флот РФ.