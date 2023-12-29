Обстріл Дніпра: пошкоджено пологовий будинок, під завалами ТРЦ шукають людей (фото, відео)

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про п'ятьох загиблих і двадцятьох поранених внаслідок атаки на місто.

Кількість жертв і постраждалих у Дніпрі збільшилася. П’ятеро людей загинули, понад 20 травмовані. Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зросла кількість загиблих і поранених внаслідок ракетної атаки на Дніпро в п’ятницю, 29 грудня.

"Маємо ще одного загиблого. Тож на зараз вже 5 жертв. Збільшилась кількість і постраждалих. Їх – понад 20. Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами можуть бути люди. Допомагають всі. Екстрені служби, волонтери, містяни", — повідомив Лисак.

На паркувальному майданчику біля ТЦ, куди влучила ракета Фото: Суспільне Дніпро

Також відомо, що внаслідок російського ракетного удару у Дніпрі постраждали пологовий будинок та лікарня.

Фото: Скрін відео

"Пологового немає взагалі. Нема пологового", — йдеться у повіомленнях в мережі.

Фото: Скрін відео

Розпочато кримінальне провадження з фатом чергового воєнного злочину РФ в Україні.

Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих і приблизно 15 поранених внаслідок масованої ракетної атаки на Дніпро.

Нагадаємо, 29 грудня російські війська запустили по Україні всі види ракет і дронів, крім "Калібрів".

"Пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик. Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя й інші наші міста. Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "кинджали", С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505", — сказав Володимир Зеленський.