Українець знайшов спосіб втекти від мобілізації, але все пішло не за планом: що сталось

Чоловік спланував виїхати за кордон через пункт пропуску на Волині. Завдяки інтернету та "магії" фотошопу він зробив собі документ, який "звільняє" від призову.

В Україні засудили чоловіка, який сам наділив себе відстрочкою від мобілізації. Про це відомо з вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 22 грудня.

На початку листопада 29-річний українець вирішив підробити документ, щоб "мати право" виїхати за кордон. Для цього він обрав посвідчення про відстрочку від призову.

Чоловік завантажив з інтернету фото бланка такого посвідчення та за допомогою фотошопу заповнив усі поля своїми даними. "Документ" давав йому відстрочку від мобілізації на пів року.

Зроблене в редакторі посвідчення ухилянт роздрукував на кольоровому принтері. З ним та справжнім паспортом він сподівався виїхати з України.

14 листопада українець вже проходив прикордонний контроль в пункті "Устилуг" на Волині. Він надав працівникам ДПСУ своє фальшиве посвідчення, але замість іншої країни опинився на лаві підсудних.

Чоловік "беззаперечно" визнав свою вину та погодився з фактами, які навело обвинувачення. Він згодився на винесення вироку без судового засідання та його присутності.

Суд покарав українця одразу за кількома статтями:

підроблення офіційного документа;

використання завідомо підробленого документа.

Загалом ухилянта зобов’язали сплатити 4 250 гривень штрафу та ще 1 912 гривень — за судову технічну експертизу. Вилучений у нього iPhoneSE повернули.

Нагадаємо, адвокатеса Катерина Аніщенко розповіла, чи можна буде ігнорувати електронні повістки від ТЦК.

Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що за цей рік прикордонники приблизно 8 тисяч чоловіків, які намагались нелегально залишити країну. Ще 3 тисячі українців намагались виїхати за підробленими документами.