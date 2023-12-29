Відмова від MILES: американських стрільців навчатимуть за новою системою за допомогою GPS

Систему навчання з використанням лазерів буде замінено на систему SIMRES, над якою працюють у компанії Lockheed Martin. Вона буде створена із застосуванням оптичного та GPS-обладнання.

Ось уже понад чотири десятиліття армія і силовики багатьох країн світу використовують лазерну систему для навчання особового складу стрілецької зброї під час підготовки. Але зараз армія США шукає заміну системі Multiple Integrated Laser Engagement System, більш відомій як MILES. Про те, який вигляд матиме в майбутньому підготовка стрільців розповіли 29 грудня оглядачі National Defence.

За допомогою лазерів, прикріплених до зброї, стрілець під час підготовки веде вогонь по цілі. Коли відбувається влучання, система MILES надсилає бійцю сигнал і може тоді він оголосити ціль пораненою або мертвою. Такий принцип підготовки працював з 1980-х, але відтоді зазнав кількох модернізацій. Остання була проведена у 2012 році.

За словами одного з високопоставлених армійських чиновників, дедалі більше схоже на те, що армії доведеться вигадати нову абревіатуру для системи, оскільки буква "L" у назві MILES, найімовірніше, зникне.

"Ми можемо піти й купити нову систему на основі лазера, яка буде новою версією старої технології. Але наші вищі керівники сказали нам не робити цього: не купувати нові версії старих технологій сказав бригадний генерал Вільям Глейзер.

За його словами, серед нових концепцій, які можуть замінити лазери в тренуваннях з моделювання бойових дій, — оптичні та GPS-парні пристрої.

Керівник кампанії зі створення синтетичного навчального середовища компанії Lockheed Martin Рей Чандлер сказав журналістам, що за поточною версією MILES займаються тільки близько 45% бригадної бойової групи, що проходить через центр бойової підготовки. А 55% стрільців така система недоступна.

За його словами, серед ключових недоліків лазерних систем — неможливість імітувати непрямий вогонь. Лист або крапля дощу можуть збити лазерний промінь, а якщо хтось сховається за тонкою картонною коробкою, лазер не зможе її "пробити", хоча справжня куля зможе, зазначив Чандлер.

Система SIMRES

У Lockheed Martin вирішили піти шляхом GPS і створити так звану систему SIMRES. Вона дає змогу встановити легкий універсальний модуль орієнтації зброї розміром з пачку жувальної гумки на ствол будь-якого типу. Оператор може ввести в програмне забезпечення балістичні характеристики зброї, чого не може зробити MILES. Він також враховує умови навколишнього середовища.

Чандлер розповів, що модуль, закріплений на стовбурі, пов'язаний із датчиком, встановленим на шоломі солдата. Він може надати інструкторам безліч даних, які вони раніше не могли зібрати.

За його словами, нова система також може записувати, куди дивився стрілець, відстежувати його переміщення по полю бою, засікати час, необхідний для захоплення цілі та стрільби, а також повідомляти інструкторам, коли він спрямував зброю на "противника".

Раніше повідомлялося, що в США завершили випробування стрілецької зброї наступного покоління NGSW-Automatic Rifle (AR) і системи NGSW-Fire Control (FC) калібру 6.8-мм. Очікується, що в найближчому майбутньому цю зброю буде прийнято на озброєння американської армії.