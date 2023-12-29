Ракетний удар по Києву: двоє загиблих, рятувальники шукають людей під завалами (фото, відео)

Унаслідок прильотів було пошкоджено будівлю метро "Лук'янівська" та цивільну інфраструктуру. Різні поранення дістали щонайменше 30 осіб. Пошуково-рятувальна операція в Києві триває.

Російські окупанти вранці 29 грудня атакували мирні міста України і Київ не став винятком. Фокус зібрав головні деталі чергового ворожого терору.

У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) зазначили, що це був один із наймасовіших повітряних ударів по території України за час вторгнення. Противник застосував баражуючі боєприпаси типу "Shahed", крилаті ракети Х-22/Х-32 із стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, балістичні ракети, С-300, крилаті ракети Х-101/Х555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС, аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з Міг-31К.

Загалом повітряну тривогу в місті оголошували тричі, але під час останньої з них противник запустив десятки ракет різного типу, які входили на територію Києва хвилями з різних напрямків.

"Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад три десятки повітряних цілей. Але внаслідок такої масованої ракетної атаки в столиці, на жаль, є руйнування та постраждалі", — йдеться в повідомленні від КГВА.

Обстріл Києва 29 грудня: метро "Лук'янівська"

Мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі, що вибух пошкодив будівлю станції "Лук'янівська". Вона продовжила працювати як укриття, проте поїзди проїжджали станцію без зупинки.

Через кілька годин начальник КГВА Сергій Попко написав, що станція відновила свою повноцінну роботу.

Російська атака зачепила відразу кілька районів Києва Фото: КГГА Російська атака зачепила відразу кілька районів Києва Фото: КГГА Російська атака зачепила відразу кілька районів Києва Фото: КГГА

Обстріл Києва 29 грудня: Подільський район

У міській військовій адміністрації заявили, що в цій частині столиці сталося загоряння на складі площею 3000 квадратних метрів. Унаслідок цього постраждало багато людей, проте їхню кількість продовжують уточнювати. Рятувальники проводять пошук потерпілих, але попередньо під завалами можуть перебувати 10 осіб.

Обстріл Києва 29 грудня: Святошинський район

У Святошинському районі, писали в КМВА, впали уламки ракети. У результаті сталося загоряння житлового багатоповерхового будинку. На іншій локації цього ж району зафіксовано пожежу на парковці та попередньо постраждала одна людина. Пожежі вдалося ліквідувати.

Обстріл Києва 29 грудня: Шевченківський район

У Шевченківському районі Києва було також пошкоджено житловий будинок і зафіксовано загоряння на території гаражів.

"У Шевченківському районі, попередньо, є пошкодження житлового будинку. Загоряння на території гаражів ліквідовано. Також зафіксовано пожежу на території складських приміщень та на нежитловій забудові. Попередньо, виявлено 6 постраждалих", — ідеться в повідомленні від КМВА.

Також було виявлено, що сталося загоряння в бізнес-центрі, який ще не добудували. Інформації про постраждалих у цій частині міста немає.

Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі писав, що з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі вдалося визволити 5 осіб.

Обстріл Києва 29 грудня: Дарницький район

У цій частині столиці було зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку та одного приватного. Попередньо обійшлося без пожеж. Інформація про постраждалих не прозвучала.

За даними Київської міської військової адміністрації, станом на 10:49 загинула одна людина, а ще 21 отримала поранення різної тяжкості. О 12:11 Віталій Кличко уточнив, що постраждалих за ранок було 28, але лише 25 із них було госпіталізовано до місцевих лікарень. Троє інших отримали медичну допомогу на місці.

О 12:37 міський голова додав, що рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло. У результаті кількість жертв збільшилася до двох.

"Символічно, у стилі окупантів, що рівно рік тому — 29-го грудня 2022-го — агресор завдав по Києву одного з наймасованіших комбінованих повітряних ударів по Україні. Над Києвом того дня збили 16-ть із 16-ти ракет. Як тоді, так і зараз ворог нас не зламав і не залякав. Ми вистоїмо незважаючи ні на що", — написав Сергій Попко.

Обстріл Києва 29 грудня: стан життєзабезпечення столиці

До слова, внаслідок ракетного удару по столиці в системі енергопостачання надзвичайних ситуацій не виникло. Були невеликі коливання мереж, проте всі системи продовжують працювати в штатному режимі.

У системі водопостачання також обійшлося без інцидентів.

"Щодо теплопостачання, є незначні пошкодження трьох котелень — на цих об'єктах вибило вікна. Але це не вплинуло на функціонування, обладнання не пошкоджене і працює у звичайному режимі. Тепло постачається штатно, в усі райони міста. Газопостачання — без надзвичайних ситуацій, працює в штатному режимі", — підсумували в КМВА.

Нагадаємо, 29 грудня ЗС РФ запустили по мирних містах України понад 100 повітряних цілей, що призвело до руйнувань, жертв і постраждалих. Вибухи лунали в багатьох регіонах. Українська протиповітряна оборона збила більшу частину російських ракет.