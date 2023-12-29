ЗС РФ отримали "інші" Т-90 і Т-72: що змінили в танках зброярі у 2023 році (фото)

Зокрема, російські танки почали оснащувати більш щільно динамічним захистом, системами протидії БПЛА, а також комплексом активного захисту "Афганіт".

Корпорація "Ростех" відзвітувала про фінальне постачання "Уралвагонзаводом" танків Т-90М і модернізованих Т-72Б3М. Повідомлялося, що відправлені у війська РФ танки "були істотно доопрацьовані" за досвідом бойових дій і тепер значно відрізняються від зразків 2022 року. Про те, які зміни могли бути внесені в бронетехніку, йдеться в матеріалі Bulgarian Military від 28 грудня.

Насамперед оглядачі зазначили, що замість формулювання "суттєво доопрацьовані" доречно сказати, що танки Т-90М "Прорыв" і Т-72Б3М було поставлено з невеликими змінами в конструкції порівняно з аналогами 2022 року

"Різниця між варіантами, поставленими на озброєння в умовах дворічного триваючого конфлікту в Україні, не була чітко роз'яснена російським виробничим відомством", — зазначають експерти.

Однак зміни в конструкції бронетехніки все ж є і вони пов'язані з обставинами, що склалися на полі бою.

Динамічний захист

Російські танки оснастили додатковими елементами динамічного захисту. При цьому шар захисту виявився надзвичайно щільним Вони були розташовані настільки концентровано, що навіть люки екіпажу були закладені цими блоками. Мета такої конструкції очевидна — посилити захист верхньої проєкції танка від можливих атак з боку загроз FPV-дронів.

"Примітно, що цей додатковий захід безпеки практично повністю приховує захисне покриття танків. Те, як щільно розташовані ці захисні блоки, навіть на люках вежі, закритих сітчастими екранами, впадає в око", — підкреслюють експерти.

Захист від безпілотників

У 2023 році значення безпілотників-камікадзе на полі бою збільшилося, тому "Уралвагонзавод" поліпшив свої танки Т-90 і Т-72, встановивши на них мобільні системи захисту від безпілотників. Повідомлялося, що компанія нібито розробила вдосконалену систему захисту від дронів, що отримала назву "Захист", хоча жодних конкретних доказів представлено не було.

Якщо вірити представникам компанії "Росэлектроника", модернізована система "Защита" може похвалитися збільшеним максимальним діапазоном виявлення сигналів управління БПЛА, розширеним із 6 до 8 ГГц за збереження мінімального діапазону в 300 МГц.

Систему розроблено для виявлення широкого спектра безпілотників, а сама вона нібито залишається непомітною для радарів противника і несприйнятливою до радіоперешкод. При цьому дальність цілодобового придушення досягає 4 км.

Ще одне потенційне рішення — танкова версія системи виявлення і протидії БПЛА "Сапсан-Бекас". Його розробив концерн "Автоматика", що також входить до держкорпорації "Ростех".

Цей комплекс складається з підсистем: радіовиявлення, пеленгації, активної радіолокації, відео- та оптико-електронного стеження з тепловізійним каналом, а також підсистеми радіопридушення. Працює комплекс у широкому діапазоні частот — від 400 МГц до 6 ГГц.

Мобільна версія комплексу "Защита"

Активний захист

У 2022 році далеко не кожен танк у російському арсеналі був оснащений висококласним активним захистом. Однак у 2023 році "Уралвагонзавод" заявив, що із середини року почне оснащувати свої танки Т-90М і Т-72 нібито найкращою технологією активного захисту — "Афганіт".

"Афганіт" — це передова російська розробка. Вона являє собою систему активного захисту танків від прямих влучень ракет і снарядів. Система використовує поєднання датчиків, радарів і високошвидкісної гармати, щоб виявити і нейтралізувати снаряди, що наближаються, до того, як вони увійдуть у контакт із танком.

Розроблена для спільної роботи з іншими захисними механізмами, зокрема з динамічним захистом, "Афганіт" має здатність протистояти одразу кільком загрозам у радіусі 50 метрів. За ідеєю такі характеристики мають дати танкам суттєву перевагу в міських боях, де танки часто перебувають поблизу будівель та інших споруд.

Комплекс "Афганіт"

Танкові снаряди

Коли мова заходить про "трохи інші" танки Т-90М і Т-72 у 2023 році, важливо відзначити удосконалення в їхніх боєприпасах, особливо в тих, що використовуються в російському танку Т-90М. На відміну від 2022 року, російські чиновники заявили, що Т-90М використовуватиме інноваційні осколково-фугасні снаряди. Йдеться, ймовірно, про боєприпаси "Тельник", про які говорив командувач Сухопутних військ РФ генерал армії Олег Салюков.

За його словами, ці снаряди містять заздалегідь закладені суббоєприпаси і запрограмовані на розрив у повітрі в заданому місці за курсом.

Снаряд "Тельник"

Незважаючи на всі перераховані вище поліпшення, нова техніка окупантів продовжує горіти на українському фронті. У мережі неодноразово траплялися кадри знищення українськими бійцями ворожої техніки, зокрема й новітніх російських танків Т-90М "Прорив".

Нагадаємо, один з останніх таких випадків був зафіксований під Авдіївкою. Бійці 47 механізованої бригади ЗСУ 26 грудня запустили FPV-дрон, який врізався в башту танка Т-90М "Прорив", дезорієнтував екіпаж і змусив його тікати.