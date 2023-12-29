Росія реалізовує стратегію терору, а Україна й надалі отримуватиме підтримку, – МЗС Франції

Офіційний Париж підтримуватиме українські суди та Міжнародний кримінальний суд у боротьбі з безкарністю за злочини, скоєні Росією.

Франція найрішучішим чином засуджує масовані ракетні та безпілотні удари Росії по Україні. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ країни.

Дипломати наголосили, запускаючи понад 110 ракет і десятки безпілотників по всій території України, як вона це робить майже щодня протягом кількох місяців, Росія й надалі реалізує свою стратегію терору. Ці дії спрямовані на знищення української цивільної інфраструктури, щоб підірвати стійкість та хоробрість українського населення в цю другу зиму війни.

Як неодноразово наголошувала Міністр Європи та закордонних справ Катрін Колонна, Франція не зупиниться у питані підтримки України та надаватиме необхідну допомогу, щоб країна могла здійснювати свою законну оборону у тісній координації зі своїми партнерами. Париж також докладе зусиль у інших сферах, підтримуватиме українські суди та Міжнародний кримінальний суд у боротьбі з безкарністю за злочини, скоєні Росією.

Масований обстріл 29 грудня та вибухи в Україні

Росія 29 грудня завдала масованого удару по Україні. Внаслідок атаки Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Запоріжжя та інші міста зазнали руйнувань. Щонайменше десятки людей загинули, а ще сотні отримали поранення.

За даними Повітряних сил, пуски крилатих ракет здійснювалися зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Також кілька балістичних ракет було випущено з району окупованого Криму.

Нагадаємо 29 грудня російські окупанти 29 грудня завдали десятки ударів по місту Харків. Унаслідок ударів є загиблі, а десятки тисяч людей залишилися без світла. У прокуратурі області повідомили, що російська армія завдала масований ракетний удар по Харкову приблизно з 5:00 до 8:00. За три години окупанти вдарили по місту 22 рази.