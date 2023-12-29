"Не бачу таких сигналів": РФ не хоче миру, — голова МЗС Литви про обстріл України 29 грудня

За словами міністра Габріелюса Ландсбергіса, масованою атакою, внаслідок якої горів ТЦ і було зруйновано пологовий будинок, РФ здійснила черговий терористичний акт.

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Глава міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що немає ознак того, що Росія хоче миру. Про це він написав у себе в X (раніше Twitter).

За його словами, 29 грудня РФ здійснила черговий терористичний акт на території України. Дипломат заявив, що злочини Кремля не повинні тривати і світ має сказати про це.

"Я не бачу "тихих сигналів", що Росія хоче "миру". Я бачу тільки звалилися торгові центри, палаючі будинки і зруйновані пологові будинки — результати чергового російського теракту. Тепер ми повинні послати гучні сигнали про те, що цим злочинам не буде дозволено продовжуватися", — написав Ландсбергіс.

Глава МЗС Литви про мир із РФ Фото: Скриншот

Нагадаємо, що 29 грудня ЗС РФ влаштували масовану атаку на Україну. За словами представника Повітряних сил Юрія Ігната, по містах "летіло все" крім "Калібрів". Ворог запустив кілька типів ракет і ударні безпілотники.

"Ворог завдав масованого удару сьогодні різними засобами повітряного нападу. Фактично летіло все, мабуть "Калібрів" не було, а так ми бачили і "Кинджали", і балістику, і С-300, і крилаті ракети. Далі бачимо застосування "Шахедів", летіли з південно-східного напрямку. Застосовували ракети Х-22 або Х-32. Близько 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95 було теж застосовано. За попередньою інформацією — ракети Х-101, Х-555 традиційно", — сказав Ігнат.

О 13:00 29 грудня в Нацполіції повідомили про 150 постраждалих українців. Загинуло 18 осіб, але це число може змінитися, тому що завали ще розбирають. Серед поранених — діти 6 і 8 років.

Також повідомлялося, що над Польщею пролетів невідомий об'єкт. У польських ЗС зазначили, що радари їхніх систем ППО зафіксували об'єкт у повітряному просторі. Військо країни було мобілізовано. Польська радіостанція RMF24 повідомила, що місцеві жителі чули сильний шум і свист.