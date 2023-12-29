Вбивця дронів: Китай показав комплекс Type 625 в дії (фото)

Китайська установка має 25-мм кулемет типу Гатлінга з шістьмома стволами. Сучасний радар та система керування має забезпечити високий рівень захисту від повітряних загроз.

Під час навчань Народно-визвольної армії Китаю вперше показали роботу передових систем Type 625. Про це повідомляє Defence Blog.

150-та бригада НВАК, що входить до складу 77-ї групи армій командування Західного театру дій, під час навчань показала роботу системи протиповітряної оборони малої дальності Type 625. Комплекси розроблені для захисту від повітряних загроз на низьких висотах. Він може уражати не тільки безпілотники, а й літаки чи гелікоптери.

Зенітно-гарматний ракетний комплекс має 6-ствольну 25-мм кулемет типу Гатлінга та чотири ракети "земля-повітря" малої дальності. Також Type 625 має оновлений радар, компʼютерні системи та лінію передачі даних. Усе разом має дати надійний захист від повітряних загроз.

Type 625 має чутливий радар, щоб виявляти найменші цілі

Type 625 побудовано на базі колісному шасі 8х8 із переднім розташуванням двигуна. Комплекс здатний виявляти малопомітні та дрібні дрони завдяки високочутливому радару. Відомо, що розробили систему China South Industries Group Corporation в кооперації з NORICO. Радіус дії зенітних ракет складає до 10 км й на висоті до 5 км.

Нагадаємо, 20 листопада екіпаж ЗРК Stormer назвав переваги британського комплексу.

29 грудня у РФ показали антидронову гармату нового типу, яка має пригнічувати дрони на відстані до 500 метрів.