На Черкащині у двір працівника ТЦК прилетіла граната: подробиці (відео)

За повідомленням речниці місцевого ТЦК, господар будинку, куди невідомі жбурнули Ф-1, служить в роті охорони й не дотичний до оповіщення.

У Черкаській області, в місті Жашків, невідомі вночі закинули гранату на приватний двір працівника ТЦК. В результаті вибуху сталося пошкодження паркану та газової труби. Про це повідомили у пресслужбі поліції Черкаської області.

За заявою правоохоронців на подвір’ї місцевого жителя вибухнула граната Ф-1. Слідчі вилучили уламки та запобіжну скобу. Ніхто не постраждав.

У поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетні до злочину.

Водночас колишній нардеп Ігор Мосійчук у своєму відеоблозі розповів, що гранату кинули нібито діловоду місцевого ТЦК. За його словами, поки не відомо, чи пов'язано це з його професійною діяльністю.

"Випадок стався в ніч з 24 на 25 грудня. Чоловік служить в роті охорони і не дотичний до оповіщення. Попередньо, цей випадок навряд чи пов'язаний із його діяльністю", — підтвердила речниця Черкаського обласного ТЦК Аліна Кривошея.

Також випадок з гранатою на Черкащині в ефірі телеканалу "Еспресо" прокоментував офіцер ЗСУ, народний депутат України 8 скликання Ігор Лапін.

Він наголосив, що в Україні змінилися настрої у суспільстві щодо посилення мобілізації.

За його словами, якщо на початку повномасштабної війни люди хотіли платити, щоби потрапити до армії, зараз навпаки — платять, щоб відкупитися від мобілізації.

Нагадаємо, у ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, які категорії українців призиватимуть у 2024 році. Зокрема, призов загрожує студентам, старшим за 30 років.

У Полтавському обласному ТЦК відповіли, чи посилюють мобілізацію в Україні та чому почали вручати повістки на блокпостах.