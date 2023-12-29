Ракетний удар по Одесі: названо масштабні наслідки атаки ЗС РФ ( фото)

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок атаки росіян в Одесі пошкоджено 21 житловий будинок, постраждало приблизно 70 квартир. 30 грудня оголошено днем жалоби в місті.

У ніч на 29 грудня російські війська обстріляли Одесу з дронів і ракет. За даними Одеської обласної військової адміністрації, унаслідок атаки загинуло четверо людей, ще 27 постраждали, серед них діти 6-и та 8-и років. 30 грудня 2023 року оголошено днем жалоби в місті Одесі. Фокус зібрав усе, що відомо про атаку на Одесу на поточний момент.

Обстріл Одеси 29 грудня

Як розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер, близько першої години ночі місто атакували ворожі ударні дрони типу Shahed, один із них влучив у багатоповерхівку, спричинивши пожежу.

Фото: Сили оборони півдня Фото: Сили оборони півдня Фото: Сили оборони півдня Фото: Сили оборони півдня

"А вранці вже було падіння в житлові будинки, багатоквартирні будинки. На цю хвилину у нас четверо загиблих", — зазначив Кіпер.

Знищений приватний будинок в Одесі Фото: Одеська міська рада Пошкоджені будинки в історичному районі Одеси Фото: Сили оборони півдня

Наслідки обстрілу Одеси

За даними Сил оборони півдня України, три російські ракети влучили в житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Ще п'ять крилатих ракет вдалося знищити в повітрі, але уламки падали на місто і призводили до пожеж і руйнувань.

3 ракети влучили в житлові будинки в Одесі:

приватний будинок зруйновано вщент;

триповерховий багатоквартирний будинок зазнав критичних руйнувань, там загинула одна людина;

в одному з житлових комплексів ракета "прошила" багатоповерхівку, розірвавшись усередині.

вибуховими хвилями та уламками збитих ракет пошкоджено кілька десятків будівель, серед яких навчальні заклади, церква, магазини, інші житлові будинки.

Унаслідок атаки росіян в Одесі пошкоджено 21 житловий будинок. Руйнувань зазнали близько 70 квартир.

Фото: Одеська міська рада Фото: Одеська міська рада

Обстріл Одеси — у місті оголошено жалобу

Місцевим жителям вдалося врятуватися завдяки тому, що вони сховалися в підвалах або забігли у ванну.

"Чути було спочатку свист і одразу вибух. Потім — другий вибух. Усе тряслося, вікна вибило", — каже мешканка сусіднього будинку Олена Япс у коментарі "ТСН".

Міський голова Геннадій Труханов заявив, що районні адміністрації надають допомогу постраждалим.

"На жаль, як і інші українські міста, Одеса має власний досвід у таких страшних ситуаціях. Наразі ми перебуваємо поруч із людьми, допомагаємо, організовуємо процес розселення, наші співробітники закривають вікна плівкою та виконують інші першочергові роботи Окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста. Унаслідок цих атак гинуть і отримують поранення мирні жителі", — заявив мер Одеси.

30 грудня 2023 року оголошено днем жалоби в місті Одесі

Нагадаємо, під час ракетного удару РФ, який стався вранці 29 грудня, в Одесі посеред церкви впав уламок стелі. У момент російського обстрілу в приміщенні відправляли службу, а біля вівтаря перебував священник.