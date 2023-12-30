Втратила керування: під Києвом бійці НГУ збили ракету зі стрілецької зброї, — МВС (фото)

За словами бійців, після виявлення цілі, що рухалася в напрямку столиці, воїни відкрили вогонь із кулеметів.

Під час масштабної російської атаки, яка сталася в п'ятницю, 29 грудня, солдати Національної гвардії України збили ракету зі стрілецької зброї. Це сталося під Києвом. Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії у Facebook.

Мобільна вогнева група 27-ї Печерської бригади гвардії успішно перехопила ворожу крилату ракету. За їхніми словами, після виявлення цілі, що прямує в бік столиці, бійці почали використовувати кулемети.

Нацгвардійці повідомили, що внаслідок стрілянини сталася детонація паливних баків без бойової частини ракети, що призвело до втрати управління і висоти.

Зазначимо, що мобільні вогневі групи ППО були організовані в Україні у відповідь на активні атаки з боку Росії ще навесні минулого року. Головною метою більшості цих мобільних груп ППО є знищення дронів-камікадзе, випущених російськими окупантами в Україні.

У Київській області нацгвардійці ефектно збили ракету

Фокус писав, що вранці 29 грудня Збройні сили Російської Федерації здійснили масований ракетний обстріл по Україні. Вибухи прогриміли в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Львові та в Києві. Удень російські окупанти вдруге 29 грудня націлилися ракетними ударами на Черкаську та Сумську області.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові атакували Україну майже всім, що мають у своєму арсеналі. Представник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що російські військові атакували Україну різними повітряними засобами. За його словами, мішенню атаки була вся територія країни.