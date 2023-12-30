"Машин в нас більше немає": 3 FPV-дрони рознесли автобазу РФ в районі Лисичанська (відео)

Ударні БпЛА влаштували масштабну пожежу та спалили гараж окупантів. Окупанти бідкаються, що втратили всі автівки.

В районі окупованого Лисичанська на Луганщині російські окупанти втратили свій автопарк. Його знищили українські пілоти FPV-дронів. Про це повідомляє "Військовий кур'єр".

"Три українські FPV-дрони влаштували масштабну пожежу та спалили автобазу окупантів біля Лисичанська. Засмучений росіянин знімає металобрухт на камеру та скиглить, що машин у них більше немає", — йдеться в повідомленні.

На відео,яке зафільмував окупанти, видно два фрагменти. Перший — одразу після прильоту, де все палає і горить, і другий — де можна побачити наслідки дронової атаки. Автівки, які окупанти розмістили в промисловому ангарі, згоріли вщент. Все навколо чорне і обгоріле.

"Підведемо підсумки вчорашнього нальоту. Ось що у нас зрештою залишилося — купа металу, згорілі авто. Згоріли останні два авто. Машин у нас більше немає. Нічого тут не залишилося", — бідкається окупант.

Він додав, що вони нарахували уламки з трьох дронів.

Нагадаємо, що на Куп’янському напрямку танковий підрозділ ЗС РФ намагався атакувати позиції ЗСУ і втратив бронеколону. Для атаки росіяни обрали те саме місце, де перед цим втратили пів десятка бронемашин.

ЗСУ також раніше розгромили "відволікальну" колону ЗС РФ на Херсонщині. Вона стояла посеред дороги. Її помітила українська аеророзвідка і передала координати артилеристам ЗСУ.