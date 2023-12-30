Український танк впритул розніс позиції окупантів і забрав бійців ЗСУ з оточення (відео)

Кілька українських бійців потрапили у складну ситуацію, тож танкісти прийняли бій і допомогли побратимам, розповіли у Khorne Group.

На одній з ділянок фронту українські піхотинці потрапили в оточення ворога. На допомогу їм прийшли танкісти ЗСУ — вони відбили їх і вивезли на танку у більш безпечне місце. Відео бою оприлюднили в телеграм-каналі, який ведуть українські пілоти БплА, Khorne Group.

"Робота українського танка з евакуації піхоти, яка потрапила в оточення. Підскочив, розстріляв позиції орк*в, завантажив піхоту на себе і відвіз", — йдеться в повідомленні.

На оприлюднених кадрах видно як укранський танк майже впритул наблизився до ворожих позицій, які окупанти облаштували у лісосмузі. Він робить кілька влучних пострілів просто у ворожі бліндажі. Далі до бронетехніки швидко сходяться українські захисники, танк розвертається і вивозить піхоту з поля бою.

Нагадаємо що на Луганщині в районі Діброви російські окупанти штурмували свої ж позиції і наробили купу 200-х і 300-х. Спочатку окупанти рознесли позиції з танку, а далі ринулися на штурм піхотою.

Раніше повідомлялося, що п'ятеро бійців ЗСУ відбили позиції у ЗС РФ в районі Синьківки на Куп'янському напрямку та захопили полонених. Штурмова група українських воїнів діяла за підтримки танка.