ГУР, СБУ і бійці "Кракена": у Міноборони РФ спробували виправдати удари по Харкову

Представник української розвідки Андрій Юсов назвав виправдання окупантів маячнею і додав — ніхто з працівників спецслужб чи бійців не постраждав. І наголосив, що подібна риторика окупантів — чергова хвороблива фантазія.

Після трьох хвиль атак дронами на Харків і область 30 і 31 грудня, унаслідок яких було пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури, у МО РФ заявили, що вдарили у відповідь на "терористичний акт у Бєлгороді".

"Високоточним ракетним ударом по колишньому готельному комплексу "Харків Палас" знищено представників ГУР і ЗСУ, які брали безпосередню участь у плануванні та виконанні теракту в Бєлгороді. Там же перебували до 200 іноземних найманців, яких планувалося залучити до проведення терористичних рейдів на прикордонній з Україною території Російської Федерації", — йдеться в релізі.

Російське військове відомство запевняє, що "ударами високоточних ракет по будівлі служби безпеки України в Харківській області та пункту тимчасової дислокації націоналістичного формування "Правий сектор" ліквідовано представників рухомого складу СБУ, іноземних найманців і бойовиків підрозділу "Кракен", які безпосередньо здійснювали підготовку диверсій на російській території".

Нагадаємо, що внаслідок атак у Харкові пошкоджено відділення банку, "Інститут метрології", житлові будинки, адміністративні будівлі, кафе, готелі, обласну клінічну лікарню, обласну стоматологічну поліклініку, дві міські лікарні та транспорт. У центрі міста було виявлено уламки ракет "Іскандер-М".

Відповідь ГУР на заяви Міноборони Росії

Українські розвідники, прочитавши інформацію МО РФ, назвали її "маячнею терористичного режиму". У коментарі "Українській правді" представник ГУР МОУ Андрій Юсов дав свою оцінку викладеному.

"Що стосується чергової маячні від так званого Міністерства оборони держави-агресора, можемо повідомити, що під час чергового терористичного акту РФ і ракетного удару вчора по Харкову жоден співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони, відповідно як і жоден боєць спецпідрозділу ГУР МО "Кракен", не постраждав. Водночас агресор укотре вдарив по цивільному, і аж ніяк не військовому об'єкту", — заявив він.

Розвідник наголосив, що це — "постійна практика РФ та її терористичних ракетних ударів, спрямованих саме проти цивільної інфраструктури та мирних жителів"

"Усі інші заяви про уявні "поразки" представників ГУР МОУ — чергова хвороблива фантазія людей, які живуть у паралельній реальності і ведуть геноцидну війну проти України, за що, безумовно, будуть покарані", — резюмував Юсов.

Інші заяви МО РФ щодо обстрілів України

У своєму звіті російські силовики додали, що також "високоточним ударом" уразили "філію національного центру управління космічними засобами в районі населеного пункту Заліщики Хмельницької області, який використовується ЗСУ для ведення розвідки":

"Знищено бази пального в Харкові та Запоріжжі, з яких йшло постачання українських угруповань військ на Харківському та Оріхівському напрямках".

У Міноборони РФ запевнили, "противник зазнав значних втрат" і повідомили про знищення двох РСЗВ HIMARS, "за допомогою яких київський режим планував у період новорічних свят завдавати ракетних ударів по Донецьку". Наприкінці силовики знову стверджують, що ЗС РФ "завдають ударів тільки по військових об'єктах і безпосередньо пов'язаній з ними інфраструктурі".

Тим часом в Україні продовжують фіксувати нових жертв унаслідок масштабної атаки 29 грудня. На ранок 31 грудня відомо про 39 загиблих і 159 поранених. У Києві кількість жертв зросла до 21 людини.

Раніше Фокус писав, що в Одесі запалили новорічну ялинку у дворі зруйнованої багатоповерхівки.