Боротьба за свободу продовжиться: Залужний привітав українців із прийдешнім Новим роком (відео)

Зі свого боку начальник Генштабу ЗСУ, який теж звернувся до жителів України, закликав вірити в хороше і мирне майбутнє навіть у найважчі часи.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до українців з нагоди Нового року. Своє привітання він опублікував в офіційному Telegram-каналі в неділю, 31 грудня.

Залужний зазначив, що 2023 рік виявився дуже складним для України, але завдяки українським солдатам і матросам, сержантам і офіцерам, а також усім громадянам, країна вистояла.

"Я дякую нашим військовим за стійкість і самовідданість великій справі — захищати Україну. Схиляю голову перед українськими воїнами, які загинули в боях за Батьківщину. Вони назавжди в наших серцях", — сказав головнокомандувач ЗСУ.

Він наголосив, що боротьба за свободу і майбутнє дітей продовжиться і в 2024 році. Залужний висловив віру в те, що Україна зможе пройти всі випробування і наблизитися до перемоги. Він також привітав усіх, хто зараз у бою або підтримує Збройні Сили України, і запевнив їх, що вони не самотні.

Вірмо в краще: українців привітав начальник Генштабу

Українців із прийдешнім новим роком також привітав начальник Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Шептала. В офіційному Telegram-каналі він написав пост, у якому зазначив, що рік, який минає, був складним для всіх. Але найбільші труднощі лягли на плечі воїнів.

"Стійкість, мужність і героїзм наших захисників і захисниць не дають окупантам шансів уберегтися на українській землі, вселяють непохитну віру в майбутнє нації. Нині, коли ви далеко від своїх родин, хочу висловити вам підтримку та щиру вдячність. Сил, витримки, незгасимого духу та віри в себе. Неодмінно прийде час, коли ми знову зможемо радісно святкувати Новий рік у теплому колі родин", — написав Шептала.

Він закликав навіть у важкі часи давайте вірити в краще майбутнє.

"Ми українці, у нас є єдність у серцях, яка завжди допомагала переживати труднощі разом. Віра в перемогу і прагнення до миру — ось те, що має вести нас уперед", — резюмував начальник Генштабу.

Нагадаємо, 31 грудня президент України Володимир Зеленський в останній день 2023-го відзначив 700 захисників України. Український лідер подякував також людям, які ведуть комунікацію з країнами-партнерами України, зазначивши, що 2024 року нашій країні знадобиться міжнародна підтримка.

Крім того, до українців із привітаннями звернулися військові. Цього року привітання з прийдешніми новорічними святами жителі країни почули від генерала Сергія Наєва, бійців Національної гвардії України, одеських прикордонників і Генерального штабу.