Атака дронів по Львівській області: горить музей Шухевича і гуртожиток у Дублянах (фото)

За даними місцевої влади, інформації про постраждалих у новорічну ніч у Львівській області поки немає.

У новорічну ніч російські окупанти атакували Львівську область безпілотниками, уламки яких пошкодили дах гуртожитку у Дублянах і музей Романа Шухевича. Про це повідомляють телеграм-канали голови Львівської ОВА Максима Козицького і мера Львова Андрія Садового.

Як зазначають представники місцевої влади, попередньо обійшлося без постраждалих.

"Білогорща. Пожежа у музеї Шухевича. Попередня причина: уламки ворожого безпілотника. На місце виїхали представники ДСНС", — повідомив голова Львівської ОВА.

Пожежа у Музеї Романа Шухевича Фото: Telegram Фото: Telegram

Він зазначив, що рятувальники продовжують гасити пожежу, постраждалих немає. Проте, за словами голови Львівської ОВ, зараз у Львові гучно.

Як засвідчує мер Львова Андрій Садовий, уламки потрапили у цивільний об'єкт у місті.

"У Львові — вибухи! Уламки ворожого безпілотника потрапили в цивільний об'єкт. На місці вже є пожежники. Не нехтуйте тривогою", — написав Садовий.

Також на 6-ту ранку зафіксовано падіння уламків БПЛА в одном з районів Львова — Дублянах, що спричинило пожежу на даху гуртожитка Львівського національного університету природокористування.

"Про потерпілих поки невідомо", — уточнив мер.

Будівля гуртожитку у Дублянах і пам'ятник Степану Бандері Фото: Telegram

І додав, що цієї ночі ворог поцілив у два об'єкти національної памʼяті у Львові:

в університет в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера;

у музей Романа Шухевича на Білогорщі.

"Символічно і цинічно. Війна за нашу історію", — зауважив Садовий.

Дронова атака РФ у новорічну ніч

У новорічну ніч російські окупанти атакували Україну за допомогою дронів-камікадзе — "шахедів". Запуски БПЛА здійснювалися з південного напрямку, а вибухи було чути у кількох регіонах країни, включаючи Миколаїв, Одесу, Херсонську область та район міста Дніпро.

Ворог випустив вночі по Україні понад 60 "шахедів", зазначила керівник пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. Вона підкреслила, що у зоні відповідальності ОК "Південь" зафіксовано проліт понад 60 дронів-камікадзе, понад 50 з них було знищено силами ППО.

Внаслідок нічної російської атаки "шахедів" по Одесі у ніч проти 1 січня є загиблий та поранені. Постраждали 9 осіб, з яких один загинув, троє госпіталізовано. Решті медичну допомогу надали на місці.

Крім того, ворог вночі вдарив по портовій інфраструктурі в Одеській області, виникла пожежа, яка була швидко ліквідована, тож ніхто не постраждав.

На Миколаївщині в ніч на 01 січня зафіксували влучання. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У неділю, 31 грудня, Збройні сили Російської Федерації атакували територію України безпілотними літальними апаратами "Шахед". Протягом дня напрямок руху ворожих БПЛА змінювався. У командуванні повідомляли про присутність БПЛА в Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській, Херсонській, Сумській, Кіровоградській, Київській, Одеській, Чернігівській, Черкаській, Хмельницькій та Вінницькій областях.