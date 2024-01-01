"Не дорозслідував": удари по Бєлгороду "прорідили" ряди російських офіцерів, — ГУР

В українській розвідці заявили, що був ліквідований ексокупант та офіцер СК РФ Михайло Конопіцин. Його загибель підтверджують у росЗМІ.

У російському Бєлгороді "знешкодили" офіцера Слідчого комітету РФ. Про це 1 січня заявила пресслужба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

У розвідці пояснили, що ряди ворожих офіцерів "прорідила" нещодавня серія вибухів у місті. 30 грудня під ударом опинились військові об’єкти Росії. В результаті атаки був ліквідований 27-річний старший лейтенант Михайло Конопіцин.

За даними ГУР, у листопаді 2023 року його відправили у Бєлгород для роботи у військовому слідчому відділі СК РФ. Раніше Конопіцин воював проти України як командир взводу протитанкових ракет.

"Не дорозслідував", — коротко підсумували у розвідці.

Пост пресслужби ГУР від 1 січня Фото: Скриншот

У російському медіа Baza 31 грудня підтверджували смерть Конопіцина. У списку загиблих він зазначений як "офіцер Слідчого комітету".

Вибухи у Бєлгороді 30 грудня: що відомо

30 грудня ЗСУ атакували військові об’єкти у Бєлгороді. Приблизно о 14:00 у місті пролунали вибухи. У Міноборони РФ заявляли про удар двома ракетами та обстріл з РСЗВ. У медіа інформували, що пошкоджений один з офісів інформаційно-психологічних військ.

У МЗС РФ заявили, що до вибухів у Бєлгороді нібито причетні британські та американські консультанти. Саму атаку схарактеризували як "жорстокий теракт" та "кривавий злочин".

За даними МНС Росії, у Бєлгороді внаслідок обстрілу нібито загинула 21 особа. Ще 110 росіян нібито отримали поранення.