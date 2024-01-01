Вибори в США, напад Китаю та переговори з РФ: у FT спрогнозували, на що чекати від 2024 року

Журналісти мають сумніви, що Дональд Трамп має шанси на перемогу. Проте у ЗМІ попередили, що у разі його президентства Україна може стикнутись з "більшим викликом" в питанні допомоги партнерів.

У виданні Financial Times спрогнозували, на які сюрпризи чекати від 2024 року. Про це відомо з матеріалу, опублікованого 30 грудня.

Війна в Україні

Журналісти переконані, що фінансування України з боку США та ЄС не припиниться. У ЗМІ наголосили, що адміністрація Джо Байдена "сповнена рішучості" й може піти на компроміс у питанні безпеки кордону, щоб мати змогу підтримувати постачання.

"Більший виклик виникне, якщо Дональд Трамп повернеться на пост президента", — зазначено в матеріалі.

У Євросоюзі ж будуть змушені знайти спосіб обійти вето Угорщини, щоб виділити у 2024 році 50 мільярдів євро на допомогу.

Зокрема, за прогнозом FT, Україна боротиметься "з військовим проривом". Через це зросте тиск щодо початку переговорів із РФ.

Вибори в США

У виданні переконані, що Дональд Трамп не стане знову президентом США. У статті йдеться, що його кампанія проти Байдена стане "найгіршими президентськими виборами" в історії країни.

"Попри те, що Байден помітно старіє, він пройде. Радше тому, що вузька більшість відкине Трампа, ніж підтримає Байдена на другий термін", — пояснили журналісти.

Війна в Ізраїлі

За прогнозом FT, війна між Ізраїлем і бойовиками ХАМАСу не спричинить повномасштабний регіональний конфлікт. Він — не в інтересах США й Ірану наразі.

"Ні Вашингтон, ні Тегеран не хочуть ширшого регіонального конфлікту, навіть якщо бойові дії між "Хезболлою" та Ізраїлем посиляться, але ситуація викликає тривогу", — зазначено в матеріалі.

Конфлікт через Тайвань

Нападу Китаю на Тайвань також не передбачають. У ЗМІ пояснили, що в Пекіні сподіваються "приєднати" територію без вогню.

"Керівництво Китаю під керівництвом президента Сі Цзіньпіна все ще вірить, що в нього є шанс змусити Тайвань об’єднатися без боротьби — шляхом посилення військового залякування, політичного проникнення, економічних спокус і міжнародної ізоляції", — підкреслили журналісти.

Нагадаємо, в МЗС Німеччини очікують, що пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро ухвалять незалежно від позиції Угорщини.

Президент США Джо Байден опублікував список досягнень країни за 2023 рік. Він не забув і про підтримку України.