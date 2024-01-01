Перевірять кожну заявку: Норвегія дозволила прямі продажі зброї та оборонної продукції Україні

За словами міністра закордонних справ Норвегії Еспена Барта Ейде, підтримка України важлива для норвезької та європейської безпеки. Ліцензії на прямі продажі будуть видаватися тільки в кожному конкретному випадку.

Уряд Норвегії ухвалив рішення дозволити з 1 січня 2024 року прямі продажі зброї та продукції оборонного призначення від норвезької оборонної промисловості органам оборони України. Про це повідомила пресслужба уряду Норвегії.

"У надзвичайній безпековій ситуації, що виникла внаслідок агресивної війни Росії, вкрай важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Підтримка України важлива для норвезької та європейської безпеки. Ми повинні передбачати можливість продовження незаконної агресивної війни. Тому уряд вирішив дозволити прямі продажі зброї та оборонної продукції норвезької оборонної промисловості Україні", — заявив міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.

За інформацією прес-служби, військова підтримка Норвегії була організована за чотирма основними схемами:

пожертвування з власних акцій;

пожертви, отримані в рамках міжнародного співробітництва та механізмів фінансування;

пожертви, отримані безпосередньо від оборонної промисловості;

навчання українських кадрів.

"Зміна політики означає, що норвезькі компанії можуть звертатися до Міністерства закордонних справ за ліцензією на експорт для прямого продажу зброї та продукції оборонного призначення в Україну", — зазначили в уряді Новрвегії.

Експортні ліцензії на прямі продажі видаватимуться тільки в кожному конкретному випадку. Усі заявки будуть ретельно вивчатися. Оцінювання заявок здійснюватиметься відповідно до таких критеріїв:

прямі продажі зброї та продукції оборонного призначення можуть здійснюватися тільки українській владі;

заявки повинні включати документацію та державні гарантії щодо кінцевого використання та кінцевого користувача, а також включати пункт про реекспорт (подальшу передачу);

транспортування і доставка зброї та оборонної продукції повинні здійснюватися безпечними і налагодженими логістичними маршрутами;

заявки оцінюються відповідно до норвезьких правил експортного контролю та зобов'язань Норвегії за міжнародним правом, включно з Договором ООН про торгівлю зброєю.

Компанії мають подати заявку на отримання експортної ліцензії в системі електронного ліцензування МЗС.

Нагадаємо, 15 грудня повідомлялося, що Зеленський розповів, хто і як допоможе посилити ППО України. За словами президента України, Данія, Норвегія, Фінляндія, Ісландія та Швеція допоможуть Україні захистити своє небо.