Від F-16 до таємничих ракет: яку нову зброю може отримати Україна у 2024 році

Сили оборони, окрім поточних потреб в озброєнні, потенційно можуть отримати нові зенітно-ракетні комплекси, німецькі ракети Taurus, а також таємничу ракету з дальністю 300 км.

Українські льотчики проходять навчання на західних винищувачах F-16. Проте, окрім них, Сили оборони можуть отримати ще чималий список озброєння. Про це повідомляє Defense Express.

Західні партнери вже погодили постачання Україні винищувачі F-16. Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія стануть донорами літаків.

F-16 для України

Багатофункціональні винищувачі мають почати надходити, Нідерланди вже заявили про підготовку до постачання першої партії F-16. За твердженням видання, західні літаки — це один із найскладніших зразків озброєння, бо, окрім літаків, Україні потрібно підготувати аеродроми, інфраструктуру та захист летовищ. Актуальним питанням залишається тип озброєння та радар, які матимуть F-16.

ATACMS

Восени 2023 року стало відомо, що арсенал України поповнився ракетами ATACMS із касетною бойовою частиною, яка має дальність до 165 км. Їх використали для ударів по російських гелікоптерах на аеродромах на тимчасово окупованій території України.

ATACMS та M270

Тому у 2024 році буде актуальним отримання ракет із дальністю 300 км, вважають журналісти. Проте кількісно таких ракет не буде багато, доведеться ретельно обирати цілі.

Таємничі ракети

ЗМІ писали, що Україна вже в січні має отримати нетипову втаємничену ракету. Заявляється, що її дальність має бути 300 км, а вага бойової частини — 100 кг. Таке поєднання доволі нетипове, а журналісти не виключають, що це AGM-88G AARGM-ER, але там боєголовка 70 кг. Тому не виключено, що США можуть розробити нову ракету для України.

Протирадіолокаційна ракета AGM-88G AARGM-ER

Крилаті ракети Taurus

Німеччина довгий час вже відмовляє від постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus навіть попри те, що ЗСУ вже мають Storm Shadow / SCALP-EG. Спершу умовою було постачання Штатами ATACMS, але після цього вони заявили, що ракети потрібно перепрограмувати, щоб їх не можна було використовувати для ударів по території РФ.

Крилата ракета Taurus Фото: MBDA Deutchland

Потім у Німеччини заявили, що для інтеграції ракети на українські Су-24 та навчання льотчиків потрібно до 6 місяців. Врешті у виданні вважають, що реальною причиною є обмежена кількість готових до застосування Taurus, яка обчислюється кількома сотнями.

Далекобійніші GLSDB

Компанія Boeing в кооперації з Saab має передати Україні снаряди GLSDB для РСЗВ Himars. Особливістю ракети є поєднання бомби та ракетного двигуна. Спочатку ЗСУ мали отримати реактивні снаряди восени 2023 року, але зараз відомо, що Україна їх отримає вже у 2024 році. Дальність боєприпасу буде 150 км.

GLSDB матиме дальність 150 км

Окрім цього ЗМІ писали, що Україна нібито подала список бажаного озброєння в США. Серед нього ЗРК THAAD, додаткові танки Abrams, артилерія, F-18, транспортні літаки C-17 Globemaster та C-130 Super Hercules та низка іншого озброєння.

Нагадаємо, 1 січня Норвегія дозволила прямі продажі зброї Україні, але ліцензію видаватимуть в кожному окремому випадку.