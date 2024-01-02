"Живий щит": у Маріуполі окупанти облаштували базу біля багатоповерхівки, — Андрющенко (фото)

За словами радника мера окупованого міста, загарбники обнесли парканом територію поблизу цивільної будівлі та виставили там охорону.

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни облаштували військову базу посеред цивільної забудови. Про це повідомляє радник міського голови Петро Андрющенко у Telegram.

За його інформацією, ворог обніс парканом територію поблизу багатоповерхівки, котра знаходиться посеред уцілілого житлового кварталу міста.

Крім того, там окупанти виставили охорону та почали облаштувати локацію під військові потреби.

"Ціла багатоповерхівка впритул до інших цивільних споруд. Вже обнесено парканом, виставлено охорону та починається облаштування під військові потреби. Тактика "живого щиту" в дії", — зазначає Андрющенко.

Тактика "живого щита" РФ

Нагадаємо, раніше Петро Андрющенко повідомляв, що російські військові перейшли до динамічного переміщення своїх військових і складів боєприпасів у межах тимчасово окупованого міста Маріуполь через системне спрацьовування ППО. При цьому загарбники залучають цивільних, розміщуючись у кварталах, де проживають люди.

"У пріоритеті Приморський район через високу кількість колишніх гуртожитків серед цивільної забудови. Знову активне використання тактики "живого щита", — розповідає Андрющенко.

Нагадаємо, 29 грудня повідомлялося, що у Маріуполі російські військові вкотре отруїлися алкогольними напоями. Стан отруєння у військових РФ різний — хтось загинув, а у когось лише діарея.

Тим часом у вересні партизани у Маріуполі писали, що загалом у тимчасово окупованому місті від рук підпілля отруївся 21 росіянин, 5 них загинули.