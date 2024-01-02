Росгвардія переймає досвід білоруських військових: у "Беларускі Гаюн" розповіли деталі (фото)

Російська делегація прилетіла до Білорусі на літаку Ту-154 (RF-85135), який належить Росгвардії. Візит відбувся 26-27 грудня, розповіли в моніторинговій групі "Беларускі Гаюн".

Представники Росгвардії переймають досвід внутрішніх військ Республіки Білорусь. Про це повідомили в моніторинговій групі "Беларускі Гаюн".

"У грудні 2023 року в ході візиту до Білорусі делегація Росгвардії, на чолі із заступником директора Федеральної служби військ національної гвардії Владиславом Єршовим, ознайомилася з об'єктами внутрішніх військ та специфікою виконуваних ними завдань", — йдеться у повідомленні.

У групі розповіли, російська делегація також відвідала навчальний цент внутрішніх військ, де мала змогу ознайомитися з матеріальною базою, новим тактико-штурмовим комплексом та підготовкою спецпідрозділів.

Крім цього, представники Росгвардії вивчили розташування та структуру спеціально загону швидкого реагування, ознайомилися зі зброєю і технікою. Також їм продемонстрували організацію професійної підготовки, оперативно-службову діяльність спецпідрозділу "Алмаз" та ОМОН ГУВС Мінміськвиконкому.

Під час візиту обговорили посилення взаємодії Росгвардії та внутрішніх військ РБ. Зокрема, було підписано проєкт плану двостороннього співробітництва на 2024 рік, у рамках якого заплановано взаємне навчання військовослужбовців медичних служб та фахівців вузького спрямування, допомога в посиленні матеріально-технічної бази та обмін досвідом.

У "Беларускі Гаюн" додали, що за їхніми даними візит відбувся 26-27 грудня. Російська делегація прилетіла до Білорусі на пасажирському літаку Ту-154 (RF-85135), який належить Росгвардії.

Нагадаємо, 14 грудня партизанський рух "Атеш" проник у військову частину Росгвардії в Москві. Партизани зазначили, що ворог намагається вжити захисних заходів, зокрема поставив патрулі по периметру частини.

11 грудня стало відомо, що українське підпілля розвідало військову частину Росгвардії в Тамбовській області, в результаті чого партизанам вдалося завербувати російського офіцера зі стройової частини.