Разом із поліцією: співробітники ТЦК шукатимуть ухилянтів на блокпостах Київщіни — ЗМІ

У Київському ОТЦК у відповідь на запит журналістів заявили, що для виявлення громадян, які порушили порядок мобілізації, перевірятимуть документи у військовозобов'язаних.

Комендатура та поліція Київської області отримали наказ від військового командування посилити контроль за дотриманням законодавства про мобілізацію. Зокрема, на блокпостах перевірятимуть документи у всіх чоловіків призовного віку. Про це 2 січня повідомляє "Українська правда" з посиланням на відповідь Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ОТЦК і СП) на журналістський запит.

Як повідомили в Київському ОТЦК, ці заходи спрямовані на виявлення осіб, які ухиляються від призову на військову службу або порушують правила військового обліку. Водночас у ТЦК наголосили, що діють виключно в межах чинного законодавства.

"Головному управлінню Національної поліції в Київській області, Управлінню патрульної поліції в Київській області ДПП, Комендатурі Київської області поставлено завдання: "у взаємодії опрацювати та впровадити додаткові заходи на блокпостах, розміщених на міжнародних автомобільних дорогах у межах Київської області, з метою виявлення осіб, які вчинили порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію або порушили правила військового обліку", — ідеться у відповіді.

У відповіді на запит УП також зазначено, що в Київській області з 26 грудня 2023 року до 6 січня 2024 року відповідно до закону про воєнний стан проводяться заходи з виявлення розвідувально-диверсійних груп. Однак із відповіді незрозуміло, чи впроваджено заходи з пошуку ухильників на блокпостах тільки на зазначений період.

Блокпости в Києві

26 грудня стало відомо, що в Києві почали розгортати тимчасові блокпости. Київська МВА повідомила, що з 25 до 28 грудня у столиці відбуватиметься навчання, яке передбачає відкриття блокпостів, встановлення обмежувальних знаків та елементів інженерних загороджень.

Варто зазначити, що в Центрі протидії дезінформації 26 грудня заявили, що інформація про роздачу повісток на блокпостах є неправдивою.