"Робив сальто від вибухової хвилі": окупант розповів, як ЗСУ вибили їх з позиції

Окупант скаржиться, що українські захисники підібралися до них досить близько і атакують далеко не мінами.

На одній з ділянок фронту ЗС РФ змушені були залишити позиції, бо втратили "висококласний" бліндаж, який нібито витримував танкові атаки. Про це в своєму телеграм-каналі написав російський вояка з позивним "Астап".

За його словами, через те, що їм більше немає де ховатися, вони змушені були залишити позицію.

"Бліндаж, в якому ми провели багато часу, але настав час його покинути, бо підібралися до нас дуже близько. І б'ють зовсім не мінами. Цей бліндаж витримував пряме влучення танкового снаряда, тут Кацо робив сальто від вибухової хвилі. Але те, що прилетіло цього разу, не витримує жодної критики", — проінформував окупант.

На доданому відео він показав великі вирви від українських снарядів на їхній позиції і те, що залишилося від їхнього бліндажа.

"Х*хли майте совість! Не стріляйте по нам", — написав він.

Нагадаємо, що в ДПСУ повідомили, що Сили оборони на Запоріжжі вистежили і розтрощили позицію росіян. Вороже лігво атакували у два заходи. Лише двом окупантам вдалося вижити.

2 січня в ДШВ ЗСУ проінформували, що українські бійці врятували дроном українського військовополоненого. Хлопець на землі зорієнтувався, зрозумів, що це — свої, та почав іти за БпЛА.