Чи можуть ТЦК та СП перевіряти документи в українців: що говорить про це закон

Під час дії воєнного стану перевіряти документи в українців можна лише з певних підстав. На це мають право певні службові особи, визначені відповідним наказом коменданта, розповіла адвокатка Марина Бекало.

В Україні під час дії воєнного стану в громадян можуть перевіряти документи, проте такі заходи повинні здійснюватися уповноваженими особами та лише з підстав, визначених профільним законодавством. Про це повідомила адвокатка Марина Бекало в коментарі "ТСН.ua".

Відповідно до закону України "Про правовий режим воєнного стану" військове командування разом з військовими адміністраціями можуть самостійно або із залученням органів державної влади або місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати заходи правового режиму воєнного стану. Мова йде про перевірку документів, огляд речей, транспортних засобів, багажу, вантажів, службових приміщень та житла громадян у порядку визначеному Кабміном.

Коли можуть перевірити документи під час воєнного стану

Згідно з постановою Кабміну від 29 грудня 2021 р. № 1456 під час воєнного стану перевіряти документи можна через наступні підстави:

якщо людина має зовнішні ознаки такої, яка перебуває в розшуку або безвісно зникла;

якщо існують підстави вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;

якщо особа перебуває на території чи об’єкті зі спеціальним режимом;

якщо в людини є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити ці права іншим чином неможливо;

якщо громадянин перебуває в місці вчинення кримінального, адміністративного правопорушення чи ДТП, іншої події;

якщо зовнішні ознаки чи дії особи, або ознаки транспортного засобу дають підстави вважати, що людина причетна до вчинення правопорушення;

якщо особа порушила заборони, введені на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану.

"Якщо громадянин не вчиняє жодного правопорушення та не викликає обґрунтованих підстав вважати, що вчинив або має намір вчинити правопорушення, або має при собі зброю, наркотичні речовини тощо, то здійснювати перевірку документів такої особи не мають право", — сказала Марина Бекало.

Хто може перевіряти документи під час воєнного стану

Адвокатка наголосила, що здійснювати перевірку документів у громадян мають лише службові особи Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби, ДМС, Держмитслужби та ЗСУ, які мають бути визначені відповідним наказом коменданта. З її слів, представники ТЦК та СП не належать до зазначеного переліку компетентних органів. Тому вони не можуть перевіряти документи, оглядати речі, транспортні засоби, багаж, вантаж, службові приміщення та житла осіб. Крім цього, подібні дії не передбачені Положенням про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки від 23 лютого 2022 року.

"А тому такі дії, як перевірка документів громадян, огляд речей, транспортних засобів військовими ТЦК СП будуть кваліфікуватися як перевищення службових повноважень", — додала Бекало.

Нагадаємо, речник Сухопутних військ Володимир Фітьо повідомив, що військовозобов'язані чоловіки можуть потрапити на військову службу двома шляхами — через мобілізацію та добровільно уклавши контракт із ЗСУ. У другому випадку громадяни можуть отримати направлення в обрану самостійно бригаду.

Раніше повідомлялося, що деякі чоловіки призовного віку можуть виїхати за кордон під час війни. Проте для цього повинні бути певні підстави.