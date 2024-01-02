Через ракетний удар РФ постраждали понад 120 осіб, а п'ятеро загинули, — Зеленський (відео)

За словами президента, російські ракети намагаються знищити все живе. Водночас Україна хоче зберегти якомога більше життів, як людей, так і тварин.

Унаслідок ракетного обстрілу України 2 січня 5 людей загинули, а понад 120 — дістали поранення. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Мої співчуття всім, хто втратив рідних", — зазначив він.

Зеленський заявив, що російські ракети намагаються знищити все живе. Водночас Україна хоче зберегти якомога більше життів, як людей, так і тварин.

"Це ті цінності, заради яких ми день у день боремося. Всі люди і тварини, все живе потребує захисту, коли на землю твоєї країни зазіхає російський окупант", — заявив глава держави.

Президент також подякував усім рятувальникам ДСНС України, медикам, поліцейським, волонтерам, працівникам комунальних служб і тим, хто працює, щоб життя тривало.

Нагадаємо, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат припустив, коли РФ може знову атакувати Україну. За його словами, окупанти мають заздалегідь запрограмувати та налаштувати маршрути для ракет, якими завдаватимуть ударів.

Також ЗМІ підрахували, що РФ витратила на обстріли міст України $620 млн тільки за 2 січня. За розрахунками журналістів, масована атака 29 грудня 2023 року коштувала Росії щонайменше $700-750 млн.