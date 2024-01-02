"Це люди, які собі не належать": у ГУР розповіли, як живуть "двійники" Путіна (відео)

На думку представника ГУР Андрія Юсова, мотивацією у двійників Путіна є не лише гроші. Тут може бути негативна мотивація — страх, шантаж та інші речі.

Представник Головного розвідувального управління Міноборони Андрій Юсов повідомив, чи є двійники у президента Росії Володимира Путіна і де вони перебувають. Про це він розповів в інтерв’ю на YouTube-каналі Олесі Бацман.

На запитання, де і як живуть двійники Путіна, Юсов відповів, що зазвичай два Путіна одночасно в теніс не грають і живуть окремо один від одного, у різних місцях, у тому числі з міркувань безпеки. Крім того, подібне роззосередження таких об’єктів — це додатковий елемент впливу і контролю.

Він додав, що для різних ситуацій або подій використовується той чи інший об'єкт.

Крім того, Юсов зазначив, що інформація по них надзвичайно закрита і до кінця поки не встановлена.

"Йдеться не про якісь прямі силові дії, але це люди, які собі не належать. Це вже факт. Те, що вони не живуть вільним життям так само. Це дуже закритий режим, який постійно перебуває під наглядом російських спецслужб", — підкреслив представник ГУР.

При цьому на запитання, яка в них мотивація, Юсов заперечив лише грошовий еквівалент.

"Це відкрите питання. Моя особиста думка, що йдеться не тільки про гроші. Тут може бути негативна мотивація — страх, шантаж та інші речі", — підсумував він.

Нагадаємо, що журналісти Sky News з'ясували, що голова Кремля занадто швидко повернувся після зустрічі з Кім Чен Ином як для людини, яка не здійснює перельотів комерційними рейсами.