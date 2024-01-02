За 5 останніх діб РФ випустила по Україні щонайменше 500 ракет і дронів, — Зеленський

Президент України подякував Великій Британії за суттєвий і різнобічний внесок у міцність української системи ППО. Так, Лондон передав радари, передові противодронні системи, а також ракети.

За 5 останніх діб Росія атакувала Україну щонайменше 500 ракетами та дронами. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

"Розповів про продовження російського повітряного терору проти українських міст. За 5 останніх діб ворог випустив по Україні щонайменше 500 ракет і дронів", — повідомив Зеленський.

Крім того, президент України подякував Великій Британії за суттєвий і різнобічний внесок у міцність української системи протиповітряної оборони. Зокрема, Лондон допоміг, передавши радари, передові противодронні системи, а також ракети.

"Обговорили продовження оборонного співробітництва з акцентом на подальше посилення ППО і далекобійних здібностей ЗСУ", — зазначив глава держави.

Також Зеленський заявив, що він і Сунак відзначили продуктивну роботу над двосторонньою угодою про гарантії безпеки для України в межах вільнюської декларації країн G7. Незабаром вона має бути фіналізована.

"Також скоординували позиції щодо Української формули миру напередодні четвертої зустрічі радників у Давосі та обговорили підготовку до Глобального саміту миру на рівні лідерів і спільну роботу над конкретними пунктами Формули миру", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, що раніше президент України писав, що через ракетний удар РФ постраждали понад 120 осіб, а п'ятеро загинули. Російські ракети намагаються знищити все живе. Водночас Україна хоче зберегти якомога більше життів, як людей, так і тварин.

Крім того, у МЗС відреагували на терористичну атаку по Україні та назвали, яких дій очікують від світу. Представник відомства Олег Ніколенко назвав дієвими заходами проти РФ заморожування російських активів для потреб України, зброю та припинення контактів із російськими дипломатами.