Попри санкції: РФ здатна тримати темп обстрілів України щонайменше до весни, – експерт (відео)

За словами експерта Defense Express Івана Киричевського, певного запасу ракет у РФ вистачить ще надовго. Приміром, "калібри" росіяни ще "не розпаковували".

Росія й надалі намагатиметься завдавати ракетних ударів по Україні, а теперішня інтенсивність може зберегтися мінімум до весни. Експерт Defense Express Іван Киричевський в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив подробиці.

На його думку, певного запасу ракет у РФ ще вистачить. З його слів, росіян вистачить ресурсу підтримувати такий темп масованих обстрілів території України як мінімум до весни цього року.

Попри виробничі показники, окупанти здатні запускати до 100 ракет одночасно і в них все одно залишається можливість і запаси для 2-3 масованих обстрілів. Це стосується майже всіх видів їх ракет.

"Запас ракет "Калібр", яких вони могли накопичити до 200 одиниць, вони майже не розпаковували", – повідомив Іван Киричевський.

Експерт Defense Express також прокоментував й удари безпілотниками вглиб української території. Щільність ППО України, з його слів, не настільки висока. Він наголосив на тому, що Повітряні сили варто посилювати.

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Війна РФ проти України – прогнози Киричевського

У жовтні 2023 року Іван Киричевський розповів, наскільки ППО України готова протистояти атакам ЗС РФ на енергетику. З його слів, Україні потрібно більше комплексів, але їх в будь-якому разі не буде достатньо. Попри постачання іноземних систем ППО основу української системи оборони досі складають радянські комплекси, ракети до яких закінчуються. Проте, зі слів експерта, в українській ППО залишаються прогалини. Попри приріст у якісних показниках, комплексів досі недостатньо за кількістю.

Збувся прогноз військового аналітика про те, що на Чорноморський флот РФ чекають на нові "сюрпризи". У вересні він заявив, що Україна взяла курс на знищення Чорноморського флоту РФ, тому й надалі будуть уражені російські судна. Він також заявив, що не потрібно сподіватися на те, що флот РФ у Чорному морі буде знищено найближчим часом. Цього не станеться навіть до кінця року. Але чим більше кораблів Україна зможе уразити, тим швидше відновиться морський експорт.

У травні Іван Киричевський попереджав про те, що Росія збільшила потужності для виробництва ракет у першому півріччі 2023 року. Він зазначав, що російські ракети забезпечені примітивними технологіями, але все ж таки можуть літати й завдавати шкоди.

Удари Росії по Україні 2 січня

Вранці 2 січня війська Росії атакували ракетами міста України. Внаслідок ударів вибухи пролунали одразу в кількох регіонах. За даними ДСНС, у столиці внаслідок масованого ракетного удару загинули двоє людей. У Харківській та Київській областях також не вдалося врятувати мирних жителів. Робота над ліквідацією наслідків триває.

На території Київської області загинули двоє людей, а ще 11, серед яких 1 дитина, постраждали. Їм надали термінову медичну допомогу. У низці громад Бучанського, Фастівського, Броварського, Вишгородського районів також виникли проблеми з енергопостачанням, проте робота над відновленням триває. У будинку в Солом'янському районі Києва постраждали 43 людини

Частина повітряних об'єктів російських окупантів була спрямована по Харкову. Для ударів було використано аеробалістичні ракети "Кинджал", що призвело до руйнувань і постраждалих.

Нагадаємо, Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець просив омбудсменів світу закликати уряди посилити ППО України. Він заявив, що наразі єдиний спосіб захистити права цивільного населення це надати протиповітряні комплекси. Серед систем посадовець назвав IRIS-T, Patriot та NASAMS. Саме потужна ППО, на думку посадовця, забезпечить основне право людини – просто жити.