"У них є причини": у ЗСУ пояснили, чому росіяни б'ють "Калібрами" менше, ніж Х-101 та Х-555

Речник Повітряних сил ЗСУ звернув увагу на той факт, що російських кораблів стало менше у Чорному та Азовському морях, що є однією з передумов для меншої інтенсивності запусків "Калібрів".

Ракет "Калібр" у ворога набагато менше, аніж відповідних зразків повітряного базування, тому вони їх не використовують у великій кількості. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив подробиці.

Під час атаки по Україні 2 січня російські окупанти застосували різні види ракет, але лише три "Калібри". З його слів, такі ракети застосовують втричі менше, ніж Х-101/Х-555, якщо брати до уваги відповідну статистику їхнього застосування.

"Мабуть, є в них на те причини певні", – пояснив Ігнат.

Він додав, що за параметрами "Калібри" відповідають й ракетами Х-101 та Х-555. Водночас зазначив, що з запусками з підводних човнів дещо важко боротися.

Речник Повітряних сил ЗСУ звернув увагу на той факт, що російських кораблів стало менше у Чорному та Азовському морях. Це також одна з причин вже не настільки інтенсивних пусків ракет "Калібр".

"Підводну флотилію вслід за крейсером "Москва" поповнюють й інші плавзасоби", – додав військовий.

Атака по Україні 2 січня – дані Повітряних сил ЗСУ

Російські окупанти під час атаки по українських містах запустили 99 цілей, з яких захисникам нашої держави вдалося знищити 72. Як заявили в Повітряних силах, у ніч на 2 січня 2024 року ворог вирішив фактично повторити масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було реалізовано кілька днів тому — 29 грудня 2023 року.

Російські війська атакували з моря трьома крилатими ракетами "Калібр", а з півночі — 12-ма ракетами, що летіли за балістичною траєкторією типу "Іскандер-М/С-300/С-400". Чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П" застосовували з літаків тактичної авіації Су-35.

Якщо враховувати й кількість дронів-камікадзе, якими противник атакував посеред ночі, то їх усі вдалося знищити — 35 одиниць.

Нагадаємо, 2 січня у Бундестазі після удару РФ закликали не вагатись щодо надання ракет Taurus Україні. Голова комітету з питань оборони Німеччини заявила, що Taurus остаточно ускладнить для російських окупантів можливість поповнення запасів.