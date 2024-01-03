Мстять за масований обстріл: партизани заявили про початок "операції відплати" проти ЗС РФ (фото)

За даними підпілля, за останні 2 дні значно збільшилася кількість поранених і загиблих російських військових у Криму.

Агенти "Атеш" з-поміж медичного персоналу військового госпіталю в Сімферополі повідомляють, що медустанову забито російськими військовими. Про це партизани повідомили в Telegram.

"Значна кількість поранених надійшла за останні 2 дні. Йдеться про десятки 200-х і 300-х окупантів", — зазначили вони.

Як додали в "Атеш", імовірно, Сили оборони України почали операцію відплати проти російських окупантів.

"Казали ж, що масовані ракетні удари по цивільних вам із рук не спустять", — додали партизани.

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Нагадаємо, 4 грудня в Центрі національного опору повідомили, що росіяни почали будувати новий військовий госпіталь у тимчасово окупованому Севастополі в Криму. Він розрахований на 150 осіб.

24 листопада координатори підпілля розповіли, що на тимчасово окупованих територіях студентів фейкових медичних навчальних закладів змушують допомагати військовим ЗС РФ, які дістали поранення. Старшокурсників залучають до роботи як на практику.