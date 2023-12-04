Окупанти будують новий шпиталь у Криму: розрахований на 150 осіб, — ЦНС

За інформацією підпілля, завершити роботи з будівництва та здати госпіталь в експлуатацію планують весною 2024 року.

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У тимчасово окупованому Криму окупанти будують новий військовий госпіталь для окупантів. Причиною цьому є великі втрати на війні з Україною. Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

Повідомляється, що медзаклад для російських військових з’явиться у Севастополі. Госпіталь зможе вмістити в собі 150 людей.

Будівництво одного з корпусів госпіталю у Севастополі Фото: соцмережі

Роботи з його будівництва повинні завершити до весни наступного року. У Центрі нацспротиву кажуть, що новий заклад не зможе покрити всі потреби, адже втрати серед армії РФ є більшими. Окрім того, окупанти й надалі обмежуватимуть право місцевих мешканців на медичну допомогу.

Військовий госпіталь у Криму: що відомо

Про будівництво нового військового госпіталю на тимчасово окупованому півострові повідомлялося ще наприкінці минулого року. Зокрема, про це повідомляв російський міністр оборони Сергій Шойгу.

Нове будівництво медзакладу з робочою поїздкою відвідував весною цього року так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв. Як пишуть росЗМІ посилаючись на його слова, роботи тривають на площі 8,5 га.

Тут окупанти будують понад 20 будівель та споруд. Зокрема, у комплексі розташовуватиметься лікувально-діагностичний корпус, інфекційне відділення, станція переливання крові та киснева станція. Будують військовий госпіталь 300 осіб, зокрема військових будівельників. За словами Развожаєва, Севастополь є "ідеальним місцем" для лікування та реабілітації, завдяки своєму географічному розташуванню.

Відомо, що будівництво почали у жовтні минулого року, а закінчити роботи планували до кінця 2023 року. Знаходитиметься військовий госпіталь у мікрорайоні Дергачі за адресою: вул. Горпищенко, 148.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, 2 грудня російські Telegram-канали написали, що у Криму дві дівчини отруїли російських військових. Відомо, що 24 окупанти загинуло, а ще 11 військових потрапили до медзакладу.

Також наприкінці листопада стало відомо про отруєння російських офіцерів у Мелітополі. Вони з’їли їжу з ресторану, у якій імовірно була підсипана щуряча отрута. Повідомлялося, що троє офіцерів загинули, а ще один потрапив до реанімації.