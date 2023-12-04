Оккупанты строят новый госпиталь в Крыму: рассчитан на 150 человек, — ЦНС

По информации подполья, завершить работы по строительству и сдать госпиталь в эксплуатацию планируют весной 2024 года.

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Во временно оккупированном Крыму оккупанты строят новый военный госпиталь для оккупантов. Причиной этому являются большие потери на войне с Украиной. Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.

Сообщается, что медучреждение для российских военных появится в Севастополе. Госпиталь сможет вместить в себе 150 человек.

Строительство одного из корпусов госпиталя в Севастополе Фото: соцмережі

Работы по его строительству должны завершить до весны следующего года. В Центре нацсопротивления говорят, что новое заведение не сможет покрыть все потребности, ведь потери среди армии РФ больше. Кроме того, оккупанты и в дальнейшем будут ограничивать право местных жителей на медицинскую помощь.

Военный госпиталь в Крыму: что известно

О строительстве нового военного госпиталя на временно оккупированном полуострове сообщалось еще в конце прошлого года. В частности, об этом сообщал российский министр обороны Сергей Шойгу.

Новое строительство медучреждения с рабочей поездкой посещал весной этого года так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Как пишут росСМИ ссылаясь на его слова, работы проводят на площади 8,5 га.

Здесь оккупанты строят более 20 зданий и сооружений. В частности, в комплексе будет располагаться лечебно-диагностический корпус, инфекционное отделение, станция переливания крови и кислородная станция. Строят военный госпиталь 300 человек, в том числе военных строителей. По словам Развожаева, Севастополь является "идеальным местом" для лечения и реабилитации, благодаря своему географическому расположению.

Известно, что строительство начали в октябре прошлого года, а закончить работы планировали до конца 2023 года. Находиться военный госпиталь будет в микрорайоне Дергачи по адресу: ул. Горпищенко, 148.

Фото: Скріншот

Напомним, 2 декабря российские Telegram-каналы написали, что в Крыму две девушки отравили российских военных. Известно, что 24 оккупанта погибли, а еще 11 военных попали в медучреждение.

Также в конце ноября стало известно об отравлении российских офицеров в Мелитополе. Они съели еду из ресторана, в которой предположительно был подсыпан крысиный яд. Сообщалось, что трое офицеров погибли, а еще один попал в реанимацию.