Перевага — ЗС РФ: на окупованих територіях цивільні лікарні перетворюють у військові шпиталі

На тимчасово окупованих територіях зростає смертність серед цивільного населення через загострення епідеміологічної ситуації та гуманітарної кризи загалом, розповіли координатори підпілля.

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На тимчасово окупованих територіях росіяни перетворюють цивільні лікарні у військові шпиталі. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"Цивільні лікарні в тилу ворога на тимчасово окупованих територіях — перетворюються у військові шпиталі", — йдеться у повідомленні.

Координатори підпілля розповіли, що окупанти залучають до надання послуг російських лікарів, яких привозять на тимчасово захоплені території. Зокрема, до Маріуполя Донецької області прибули нова група з 30 медиків.

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У ЦНС наголосили, що військове керівництво росіян обслуговує лише медперсонал зі ЗС РФ або інших цивільних медзакладів з території Росії. Крім цього, на окупованих територіях в усіх лікарнях діє розпорядження щодо пріоритетного обслуговування російських військових. Також при наданні екстреної допомоги перевага надається росіянам.

В окупованих регіонах виникла критична ситуація через загострення епідеміологічної ситуації та гуманітарної кризи загалом, у результаті чого смертність серед цивільного населення суттєво зростає.

"Український рух спротиву отримав списки усіх медичних груп, які прибули на територію України з РФ. Кожен зі злочинців, які обмежили право цивільних громадян на медичні послуги — понесе справедливе покарання", — додали в Центрі.

Нагадаємо, 4 грудня в Центрі національного спротиву повідомили, що росіяни почали будувати новий військовий шпиталь у тимчасово окупованому Севастополі в Криму. Він розрахований на 150 людей.

24 листопада координатори підпілля розповіли, що на тимчасово окупованих територіях студентів фейкових медичних навчальних закладів змушують допомагати військових ЗС РФ, які отримали поранення. Старшокурсників залучають до роботи як на практику.