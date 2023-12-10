Преимущество — ВС РФ: на оккупированных территориях гражданские больницы превращают в военные госпитали

На временно оккупированных территориях растет смертность среди гражданского населения из-за обострения эпидемиологической ситуации и гуманитарного кризиса в целом, рассказали координаторы подполья.

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На временно оккупированных территориях россияне превращают гражданские больницы в военные госпитали. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Гражданские больницы в тылу врага на временно оккупированных территориях — превращаются в военные госпитали", — говорится в сообщении.

Координаторы подполья рассказали, что оккупанты привлекают к оказанию услуг российских врачей, которых привозят на временно захваченные территории. В частности, в Мариуполь Донецкой области прибыли новая группа из 30 медиков.

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В ЦНС отметили, что военное руководство россиян обслуживает только медперсонал из ВС РФ или других гражданских медучреждений с территории России. Кроме этого, на оккупированных территориях во всех больницах действует распоряжение о приоритетном обслуживании российских военных. Также при оказании экстренной помощи преимущество предоставляется россиянам.

В оккупированных регионах возникла критическая ситуация из-за обострения эпидемиологической ситуации и гуманитарного кризиса в целом, в результате чего смертность среди гражданского населения существенно возрастает.

"Украинское движение сопротивления получило списки всех медицинских групп, прибывших на территорию Украины из РФ. Каждый из преступников, которые ограничили право гражданских граждан на медицинские услуги — понесет справедливое наказание", — добавили в Центре.

Напомним, 4 декабря в Центре национального сопротивления сообщили, что россияне начали строить новый военный госпиталь во временно оккупированном Севастополе в Крыму. Он рассчитан на 150 человек.

24 ноября координаторы подполья рассказали, что на временно оккупированных территориях студентов фейковых медицинских учебных заведений заставляют помогать военным ВС РФ, которые получили ранения. Старшекурсников привлекают к работе как на практику.