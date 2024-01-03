Окупанти помирають в дорозі: Росія зробила собі ж "ведмежу послугу" на Луганщині (відео)

Як пояснив ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай, росіяни перемістили медичне обладнання в регіоні, щоб похизуватись відкриттям цілого "містечка" в окупації. Тепер їхні поранені бійці не доживають до зустрічі з медиками.

У тимчасово окупованій частині Луганської області катастрофічна ситуація з медициною. Від цього страждають як місцеві мешканці, так і самі загарбники. Деталями в ефірі телемарафону 2 січня поділився ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

З початку окупації медичні заклади сконцентрували на лікуванні поранених бійців ЗС РФ. Цивільним в них можуть допомогти лише у випадку, коли ситуація критична і можлива смерть. Навіть обстеження у лікарів не добитись.

Окрім того, після повномасштабного вторгнення окупанти демонтували та повивозили медичне обладнання. Усе воно з менших населених пунктів поїхало в Луганськ — для урочистого відкриття цілого "містечка".

"Таким чином вони унеможливили допомогу для цивільних людей. Навіть і важко поранених військових поки довозять до того Луганська, то вони вже зі статусу 300 переходять в статус 200", — розповів Гайдай.

Також проблеми для мешканців Луганської області створює примусова паспортизація. Без ворожого громадянства багато послуг недоступно, зокрема діаліз та інсулін.

Навіть у випадку, коли ситуація критична, у прифронтовій зоні неможливо викликати "швидку". Через проблеми зі зв’язком до екстрених служб просто не виходить додзвонитись.

"Більш того, якщо людина десь знайшла цей зв’язок і тихенько намагається комусь там додзвонитись — в ту ж саму "швидку", а її побачили, то можуть навіть на підвал забрати. Тому, що вони думають, що хтось там телефонує, щоб прокоментувати щось чи надати якусь інформацію про розміщення особового складу або військової техніки ворога", — зазначив екскерівник ОВА.

Коментар Сергія Гайдая (про ситуацію з медичною допомогою — з 12:07)

Нагадаємо, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у місті вкотре отруїлися окупанти. Місцеві партизани зізналися, що поставили "дружнім наливайкам" партію алкоголю від себе.

У ЦНС 2 січня інформували, що у ЗС РФ намагаються приховати тренд на дезертирство серед окупантів. Бійці масово тікають з частин, а також відмовляються виконувати накази командування.