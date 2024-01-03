Масований обстріл Бєлгорода: у Шойгу кажуть про перехоплені ракети "Точка-У" та "Вільха"

Губернатор регіону В'ячеслав Гладков зазначає, що ранок 3 січня розпочався з роботи протиповітряної оборони. Інформацію про "успішне перехоплення" українських боєприпасів також інформує Міноборони РФ.

Губернатор Бєлгородської області повідомляє, що внаслідок обстрілів 2 січня в Бєлгороді одна людина загинула та ще 11 отримали поранення. За його словами, ситуація залишається напруженою. Про це В'ячеслав Гладков написав у своєму Telegram-каналі.

Він повідомив, що зранку 3 січня було два обстріли, які начебто відбили сили протиповітряної оборони. За його словами, у небі на підльоті до Бєлгорода було збито декілька повітряних цілей.

Під обстріл начебто потрапило село Солоті у Валуйському міському округу. За попередньою інформацією, там вибито вікна в приватних будинках і пошкоджено лінії електропередач. На місці працювали відповідні служби.

Фото: Google Maps

У Міністерстві оборони Росії кажуть, що засобами ППО було збито шість ракет РСЗВ "Вільха" та шість ракет тактичного ракетного комплексу "Точка-У".

Губернатор області казав, що після світанку проведуть обходи будинків для виявлення пошкоджень.

Мер Бєлгорода Валентин Демідов повідомив, що в приватному секторі виявили ще два снаряди, які не розірвалися. Один із снарядів уже знешкодили вибухотехніки й ухвалюється рішення щодо другого снаряду.

Фото: Мер Бєлгорода Валентин Демидов Фото: Мер Бєлгорода Валентин Демидов Фото: Мер Бєлгорода Валентин Демидов

Гладков також зазначив, що внаслідок обстрілів 2 січня загинув чоловік, який їхав в автомобілі. Біля нього розірвався снаряд, і від отриманих осколкових поранень він загинув на місці. Ще 11 людей отримали поранення, із них 3 госпіталізовані.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі Фото: Соцмережі Фото: Соцмережі

Загалом за повідомлення В'ячеслава Гладкова, є руйнування в 64 приватних будинках, 7 квартирах. Зокрема, пошкоджено 44 автомобілі.

Також місцеві Telegram-канали пишуть, що внаслідок вчорашніх обстрілів у Бєлгороді є руйнування дилерського центру.

Фото: Соцмережі Фото: соцмережі

Також повідомлялося, що один із осколків збитої ракети поцілив у маршрутку. Він зачепив лише жінку, її доставили до травмпункту.

Фото: Соцмережі Фото: Соцмережі

Нагадаємо, 2 січня мешканці Бєлгорода скаржилися на вибухи в місті, яких нарахували щонайменше 20. Обласна влада заявляла про роботу протиповітряної оборони. Повідомлялося, що одну людину доставили до медзакладу. Також у соціальних мережах публікували кадри із зруйнованими від уламків будинками й автомобілями.

Мешканців області готують до нових обстрілів. Зокрема, мер Бєлгорода заявив про закриття торгових центрів, кінотеатри не працюють, а школярам думають продовжити канікули. Зокрема, влада закликає встановити додаток МНС, який попереджає про повітряну тривогу.