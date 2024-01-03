"Нова тактика": у КМВА відповіли, чого очікувати від ЗС РФ найближчим часом

Керівник адміністрації Сергій Попко пояснив, що Київ залишається "метою №1" для Кремля. Він закликав українців не ігнорувати тривоги та ставитись до масованих атак як до "невіддільної частини війни".

Масовані обстріли з застосуванням великого арсеналу повітряного озброєння — нова тактика Росії. Про це у коментарі "ТСН" заявив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко.

З його слів, ціль ворога не змінилась. Кремль все ще прагне зруйнувати Київ.

"Від початку повномасштабного вторгнення Київ був і є метою №1 для агресора. Зруйнувати місто, його інфраструктуру та житлові будинки. Спробувати влаштувати нам блекаут — без світла, тепла, води та газу. Вбити, покалічити мешканців. Загнати терором киян в стан паніки й відчаю", — пояснив Попко.

Він підкреслив, що цих цілей окупанти й дотримуються. У Москві сподіваються, що за зламом столиці наступить і крах опору всієї держави.

"Великою навалою ракет і дронів навіть у світлий час доби агресор хоче продемонструвати свою владу, свою перевагу. І нам і всьому цивілізованому світові", — зазначив керівник КМВА.

Він запевнив, що Росія не досягне своєї мети. Навіть попри "найжорстокіші повітряні удари" Київ буде продовжувати працювати для передової.

На запитання чого очікувати від ЗС РФ надалі Попко відповів, що українці мають очікувати лише перемоги у війні.

"А до усіх намагань ворога завдавати ударів по Києву треба ставитися як до невіддільної частини війни", — наголосив він.

Чиновник додав, що найголовніше — не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Він закликав українців завжди спускатись в укриття у разі небезпеки.

"Як би відмінно не працювала наша протиповітряна оборона, всі повинні бути в укриттях", — заявив Попко.

Нагадаємо, вночі та вранці 2 січня ЗС РФ атакували Київ та Харків. У столиці загинули двоє осіб, ще 52 людини — постраждали.

Речник ДСНС Олександр Хорунжий розповів, що внаслідок удару у Солом’янському районі Києва повністю вигоріли сім квартир. Ще 321 квартири були пошкоджені.