Росія дочекалась морозів: у ЗСУ закликали бути готовими до атак по енергооб'єктах (відео)

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк попередила, що в Україну йде похолодання, тож РФ може відновити енергетичний тиск. Громадяни мають бути готовими до блекаутів внаслідок обстрілів.

Українцям треба бути готовими до обстрілів критичної інфраструктури. Про це 3 січня в ефірі "ДніпроTV" заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

Речниця пояснила, що не хотіла б, щоб громадяни саме очікували на атаки, бо думки можуть бути матеріальними. Проте, з її слів, необхідно усвідомлювати, що небезпека не минула. Українці мають бути готовими оперативно реагувати на небезпеку, зокрема спускатись в укриття після тривоги.

"Після таких масованих ударів можуть бути наслідки — такі як і вчора були зафіксовані. Коли зникають електроживлення, водопостачання і тепло", — попередила Гуменюк.

Вона наголосила, що передбачати подібний розвиток подій — "необхідно".

"Аналітика свідчить, що далі ідуть похолодання. Більш низькі температури прогнозуються. Це, цілком ймовірно, період, коли ворог захоче тиснути енергетично", — зазначила військова.

Вона розповіла, що нині атаки ЗС РФ на енергетичні об’єкти — "абсолютно не виключені". Це означає, що українці мають бути до них готові.

Окрім того, у країні-агресорці не припиняють виробництво й постачання боєприпасів.

"Військово-промисловий комплекс Росії продовжує функціонувати. Так, зі складностями, так, уповільнено, не в тому масштабі, який вони могли дозволити собі раніше", — пояснила Гуменюк.

Вона додала, що ракети, якими 2 січня окупанти вдарили по Києву, були виготовлені у 2023 році.

Нагадаємо, 2 січня внаслідок масованого удару по Києву та області без світла залишились понад 250 тисяч споживачів.

В "Укренерго" заявили, що робота необхідного обладнання була відновлена за кілька годин. Обстріл не ніс критичної загрози для енергосистеми, тож потреби у графіках відключення світла немає.