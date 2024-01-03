Росіяни активізували авіацію над Маріуполем: Андрющенко розповів, куди прямує ворог (фото)

Російський гвинтокрил рухається по лінії моря в бік Бердянська. Ба більше, як зазначив радник мера міста, ворожа авіація патрулює та здійснює пуски КАБів у напрямку Пологівського та Вугледарського напрямків.

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області спостерігається висока активність російської авіації. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у своєму Telegram.

"Висока активність ворожої авіації в Маріуполі", — сказав Петро Андрющенко.

З його слів, по лінії моря в бік Бердянська Запорізької області зафіксовано рух гвинтокрила. Крім цього, в бік лінії фронту на Пологівському та Вугледарському напрямках спостерігається авіація в стані патрулювання та з пусками КАБів.

Активізація ворожої авіації

2 січня бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що на Таврійському напрямку Збройні сили Російської Федерації активізували бойову роботу авіації. Зокрема, 1 січня противник завдав 35 авіаударів.

5 грудня бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів, що окупанти поновили застосування штурмовиків Су-25 та гелікоптерів Ка-52 на Таврійському напрямку. З його слів, активність російської авіації зросла до 18 авіаударів.

Нагадаємо, 29 грудня в "Ростех" повідомили, що у Росії вирішили почати створення навчально-бойового літака МіГ-УТС. Головне завдання розробки — замінити навчально-бойові L-39, які літають із вимкненою системою катапультування сидінь, оскільки Чехія не постачає потрібних деталей.