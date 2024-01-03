2 млн українських переселенців можуть залишитися без виплат: Верещук назвала критерії (відео)

За словами Ірини Верещук, президент і прем'єр-міністр не підтримують ідею скасування виплат. Наразі держава переконує партерів не зменшувати фінансову підтримку.

У лютому 2024 року в Україні можуть скасувати виплати для більшості внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Їх продовжать тільки для тих, хто не може влаштуватися на роботу через дітей, які не можуть відвідувати освітні установи. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в інтерв'ю телеканалу "Інтер".

Вона зазначила, що президент і прем'єр-міністр не підтримують ідею скасування виплат.

Коли скасують виплати для ВПО

"З лютого 2024 року більшість одержувачів допомоги можуть перестати отримувати допомогу. Ця позиція не підтримується президентом і прем'єром, тому що йдеться про більш ніж два мільйони людей <...> зараз напрацьовується постанова, і ми чекаємо від Міністерства соціальної політики внесення на розгляд уряду", — розповіла Верещук.

Віцепрем'єрка також повідомила, що тривають переговори з міжнародними партнерами, щоб переконати їх не скорочувати обсяги допомоги Україні.

"Ми переконуємо наших партнерів не зменшувати підтримку, а навпаки, намагатися збільшити, зробити таку підтримку сфокусованою, пріоритетною для нас", — додала Верещук.

Наразі розмір допомоги для всіх ВПО становить 2 тисячі гривень, для людей з інвалідністю та дітей — 3 тисячі гривень. Виплати певним категоріям ВПО будуть автоматично подовжені на пів року з 1 лютого 2024 року, оскільки перший шестимісячний період закінчується для них 31 січня 2024 року.

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Нагадаємо, 20 грудня Ірина Верещук заявляла, що 350 тисяч українських переселенців є учасниками програми "Прихисток", яка передбачає виділення безкоштовного житла.

Раніше, 12 листопада, Верещук заявляла, що на адаптацію українців, які були змушені покинути свій дім, можуть піти роки і це триватиме навіть після війни.