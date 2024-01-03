"Завдають ворогові болючих втрат": у Повітряних силах розповіли про удари по об'єктах РФ у Криму

За словами спікера ЗС Юрія Ігната, ураження російських аеродромів і авіаційної техніки, яка там стоїть, зменшує можливості Росії в повітряному просторі акваторії Чорного моря.

Безліч російських кораблів було переміщено в Новоросійськ через успішні операції ЗСУ з ліквідації Чорноморського флоту РФ. Водночас українські військові продовжують операції зі знищення ворожих аеродромів у Криму. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі виданню "24 Канал".

Він підкреслив, що у вівторок, 2 січня, у Криму було чути сильні вибухи, імовірно, в аеродромі Бельбек.

Ігнат зазначив, що на сьогодні російські війська використовують цю інфраструктуру для здійснення атак на Україну. З аеродромів у Криму, зокрема в Бельбеку та Джанкої, стартують безпілотники "Шахед" і балістичні ракети "Іскандер", які застосовуються для обстрілу південних територій нашої держави.

"Ураження російських аеродромів, авіаційної техніки, яка там стоїть, це дуже добре, адже це дещо зменшує можливості Росії в повітряному просторі акваторії обох морів", — наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.

Він також додав, що наразі на Південному напрямку, між островом Зміїний та аеродромом Бельбек, спостерігається значне скупчення авіаційної техніки окупаційних сил. У цій зоні постійно чергують літаки, такі як Су-30, Су-27 або МіГ-29. В Азовському морі також активно діє ретранслятор Іл-22, відомий як повітряний радар А-50.

За його словами, безліч російських безпілотників постійно перебуває в руслі річки Дніпро — там вони відстежують правий берег Херсонської області.

"Якщо є найменша можливість бити по російських базах, це потрібно робити. Ці операції проводять успішно Збройні Сили та Повітряні сили разом зі Службою безпеки, Головним управлінням розвідки. Вони завдають ворогу болючих втрат, знищуючи літаки, авіаційну техніку, інфраструктуру, а також засоби протиповітряної оборони противника", — наголосив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 2 січня представники Військового руху українців і кримських татар повідомили, що партизани передали Силам оборони України координати систем ППО, розташованих поблизу Кримського мосту.

Раніше, 30 грудня, партизани "Атеш" повідомили, що українське підпілля провело комплексну розвідку в тимчасово окупованому Євпаторійському районі в Криму. Передбачається, що на території старого санаторію може бути розташований особовий склад ЗС РФ.