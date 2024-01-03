Більше техніки та краща зброя: комбат ЗСУ розповів про переваги армії РФ (відео)

За словами командира 1-го штурмового батальйону 3-ї ОМБр Петра Горбатенка, у Росії державні програми із забезпечення потреб армії кращі, ніж в Україні, а ЗС РФ — це серйозний противник, якого не можна недооцінювати.

Командири батальйонів 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України заявили про перевагу російської армії у зброї спорядженні. Про це українські захисники заявили на стрімі випуску "Двіж", опублікованому на Youtube.

Так, на запитання із залу про те, чим гірше російське спорядження, командир протитанкового батальйону 3-ї ОШБр Олег Романов із позивним "Ромаха" пояснив, що через національний телемарафон у людей склалося хибне враження про ворожі сили.

"А хто сказав, що воно [спорядження] гірше? Дивіться, телемарафон просто вдома потрібно вимкнути й далі якась реальність буде вливатися в маси", — зазначив "Ромаха".

Своєю чергою, командир 1-го штурмового батальйону 3-ї ОМБр Петро Горбатенко на псевдо "Ролло" зазначив, що російська армія краща за українську в питаннях зброї та спорядження і саме тому має певні успіхи на фронті.

"Російська армія нічим не гірша за українську і навіть краща. Краще оснащена технічно, більше техніки, краща зброя і спорядження, ніж в української. З чого ви взяли, що вони гірші? Це, знаєте, навіть приниження виходить наше. Типу, — "а х**е ви воюєте з л*хами і нічого не можете зробити?" А тому що вони сильніші, це об'єктивно", — заявив "Ролло".

Він додав також, у Росії державні програми із забезпечення потреб армії кращі, ніж в Україні.

"У них краще спорядження, і державні програми зі спорядження та забезпечення армії. Не потрібно недооцінювати противника. Це дуже серйозний противник, серйозніший за більшість армій світу", — додав "Ролло".

Дивитися з 1:09:28

Нагадаємо, командир 1-го штурмового батальйону Петро Горбатенко ("Ролло") раніше заявив, що Україна має бути готовою до затяжної війни з Росією у 2024 році. На його думку, бажання українців швидше все закінчити може призвести до ще більших жертв.

Також "Ролло" зазначав, що мобілізація в Україні проходить погано через корупцію і нерозуміння з боку населення самої процедури.