В РФ завершують тестування ЗРГК "Панцирь-СМ" на гусеницях: що відомо (фото)

Окрім нової бази, "Панцирь" має отримати збільшений радіус дії та покращену прохідність, але про завершення випробувань у РФ уже заявляли 7 місяців тому.

Російська держкорпорація "Ростех" заявила, що армія РФ скоро має отримати новий варіант зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-СМ-СВ" на гусеничній базі. Про це повідомляє російська агенція ТАСС.

Нова модифікація російського ЗРГК "Панцирь" завершує випробування. Заявляється, що машина показала відповідність до вимог Міністерства оборони РФ. Дослідно-конструкторську роботу завершує КБ приладобудування ім. академіка Шипунова.

Зазначається, що "Панцирь-СМ-СВ" розроблюють для прикриття Сухопутних військ ЗС РФ. Відрізняється ЗРГК від попередньої машини шасі, яка тепер гусеничне. Це має дозволити супроводжувати й прикривати засоби ППО на марші по снігу та бездоріжжю.

Стверджується, що нова версія "Панциря" отримає два типи зенітних керованих ракет і має збільшений радіус дії до 40 км. Оновили й радіолокаційний модуль, який тепер може виявляти цілі на відстані 75 км замість 40 км.

Наразі невідомо, коли комплекс надійде на озброєння російських військ. У Defense Express додають, що про завершення випробувань гусеничного "Панцирь-СМ-СВ" в РФ заявляли ще наприкінці травня 2023 року. Тому виходить, що вони вже тривають щонайменше 7 місяців. Водночас на початку 2022 року заявлялося, що машина мала завершити випробування до кінця року. Отже, проєкт затримується щонайменше на рік.

Нагадаємо, 11 листопада ЗСУ показали знищення російського ЗРГК "Панцирь-1С" у Херсонській області.

3 січня бійці показали знищення 5 за 2 тижні ЗРК "Бук-М1" під Донецьком.