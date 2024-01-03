Росіяни викрадають українські автомобілі: для чого це ворогу, — ЦНС

Ворог закликав місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях повідомляти про "безгосподарчі" машини. Мова йде про транспорт, власники якого залишили домівки або були репресовані, розповіли координатори підпілля.

На тимчасово окупованих територіях росіяни вилучають у деяких місцевих жителів транспортні засоби, аби потім вивезти їх до Російської Федерації. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"Окупаційні адміністрації тимчасово захоплених регіонів України продовжують здійснювати мародерську політику", — йдеться у повідомленні.

Окупаційна поліція на тимчасово окупованих територіях закликала місцевих мешканців повідомляти про "безгосподарчі" машини. Зокрема, мова йде про транспорт, власники якого або залишили домівку через так званих "визволителів" або були репресовані цими ж "визволителями".

Координатори підпілля розповіли, що такі транспортні засоби окупанти вилучають на штрафмайданчик, а потім вивозять до Росії.

"Пошуками власників ніхто не займається, адже у РФ не існує інституту "приватної власності", — повідомили в ЦНС.

Крім цього, у Центрі закликали ігнорувати ініціативи ворога та саботувати його правила. Також координатори підпілля просять повідомляти дані про зрадників.

Нагадаємо, 2 січня у Центрі національного спротиву повідомили, що особовий склад ЗС РФ деморалізований, зокрема збільшилися випадки масового дезертирства. У Брянській, Курській і Бєлгородській областях Росії велика кількість окупантів потрапила під суд за втечу зі служби.

29 грудня у ЦНС розповіли, що ворог залучив цивільну авіацію для перевезень військових на війну. У грудні окупанти користувалися послугами двох авіакомпаній "I FLY" та URAL Airlines для перевезення особового складу.