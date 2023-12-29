З Москви до Ростова і на фронт: окупантів доставляють на війну цивільною авіацією, — ЦНС

Як інформує підпілля, за грудень російські військові користувалися послугами двох авіакомпаній "I FLY" та URAL Airlines. Далі їх вже наземним транспортом переправляють в Україну.

Related video

Російська Федерація залучила цивільну авіацію для перевезень своїх військових на війну проти України. Про це у пʼятницю, 29 грудня, повідомляє Центр національного спротиву.

Як інформує підпілля, за грудень окупанти користувались послугами двох авіакомпаній "I FLY" та URAL Airlines. На їхніх літаках ворог перевозить особовий склад з Москви, Новосибірську та Єкатеринбурга до Ростова.

Далі, як зазначають у ЦНС, росіян вже наземним транспортом переправляють на фронт.

"Жодному бізнесу чи цивільній російській особі не вдасться залишитися анонімними й уникнути відповідальністі за співучасть в агресії проти України", — наголошують у Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, 28 грудня в пресслужбі Центру національного спротиву розповіли, що росіянам досі не вдається укомплектувати свої фейкові органи влади на окупованих територіях України. У Запорізької області комплектація штату рятувальників сягає близько 50% від необхідного.

Також 28 грудня в ЦНС повідомили, що російські загарбники продовжують вивозити українських дітей із тимчасово окупованих територій на "оздоровлення". Лише за осінь було зафіксовано тисячі таких випадків.