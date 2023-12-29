Из Москвы в Ростов и на фронт: оккупантов доставляют на войну гражданской авиацией, — ЦНС

Как информирует подполье, за декабрь российские военные пользовались услугами двух авиакомпаний "I FLY" и URAL Airlines. Далее их уже наземным транспортом переправляют в Украину.

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Российская Федерация привлекла гражданскую авиацию для перевозок своих военных на войну против Украины. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает Центр национального сопротивления.

Как информирует подполье, за декабрь оккупанты пользовались услугами двух авиакомпаний "I FLY" и URAL Airlines. На их самолетах враг перевозит личный состав из Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга в Ростов.

Далее, как отмечают в ЦНС, россиян уже наземным транспортом переправляют на фронт.

"Ни одному бизнесу или гражданскому российскому лицу не удастся остаться анонимными и избежать ответственности за соучастие в агрессии против Украины", — отмечают в Центре национального сопротивления.

Напомним, 28 декабря в пресс-службе Центра национального сопротивления рассказали, что россиянам до сих пор не удается укомплектовать свои фейковые органы власти на оккупированных территориях Украины. В Запорожской области комплектация штата спасателей достигает около 50% от необходимого.

Также 28 декабря в ЦНС сообщили, что российские захватчики продолжают вывозить украинских детей с временно оккупированных территорий на "оздоровление". Только за осень было зафиксировано тысячи таких случаев.