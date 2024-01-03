Втратили 2 ЗРК і 16 окупантів: ЗС РФ за добу штурмували 9 разів Сили оборони на лівому березі
Проти Сил оборони окупанти застосовували артилерію і ударні дрони. Попри атаки, українські підрозділи продовжують роботу з розширення плацдарму й надалі утримують зайняті позиції.
На лівому березі Херсонської області в зоні відповідальності Сил оборони півдня російські окупанти не припиняють спроб вибити українські підрозділи з позицій. Лише за минулу добу ЗС РФ 9 разів ходили на штурм. Про це повідомляють Сили оборони півдня.
"Протягом доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій. Наші підрозділи продовжують роботу з розширення плацдарму й надалі утримують зайняті позиції, завдаючи окупантам значних втрат у живій силі та техніці", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що проти українських захисників окупанти застосовували артилерію і ударні дрони. Своєю чергою Сили оборони завдають ударів по вогневих позиціях ворога і місцях їхнього скупчення.
За минулу добу у ворога на лівому березі стало менше на:
- 16 окупантів;
- 2 зенітно-ракетні комплекси "Бук-М3";
- 1 радіолокаційну станцію "Яструб-АМ";
- 1 розвідувальний БпЛА "Zala" (https://t.me/SJTF_Odes/4904)
- 5 ударних БпЛА "Ланцет";
- 1 гармату;
- 2 міномети;
- 4 одиниці автомобільної техніки.
Крім цього було знищено ворожий польовий пункт постачання боєприпасів.
Нагадаємо, що рота "Ахіллес" дронами уразила понад 300 російських цілей. Армія РФ зазнала втрат в артилерії, радіоелектронних комплексах, броньованій техніці, засобах ППО, РСЗВ, автомобільній техніці та особовому складі.
2 січня стало в Херсонській області бійці 73-го Морського центру СпО та 140-го батальйону з "хаймарсу" знищили новітній російський комплекс артилерійської розвідки "Ястреб-АВ".